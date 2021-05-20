أسهم دبي تواصل الأداء الإيجابي وتتفرد بالصعود خليجياً

أغلقت بورصة دبي على ارتفاع، اليوم الخميس، مدعومة بمكاسب حققتها أسهم قطاعي المال والعقارات، في حين تراجعت أسواق الخليج الرئيسية الأخرى في غياب محفزات جديدة.

وتقدم المؤشر الرئيسي في دبي 1.5%، مع صعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة 1.6%، وصعود سهم بنك دبي الإسلامي 1.7%.

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وأفادت وثيقة أن بنك الإمارات دبي الوطني باع سندات إضافية من المستوى الأول بقيمة 750 مليون دولار اليوم، وذلك بعدما تلقى طلبات عليها بأكثر من 1.75 مليار دولار.

وعلى صعيد آخر، أظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء المحللين العقاريين أن أسعار المساكن في دبي سترتفع هذا العام للمرة الأولى منذ ست سنوات، مدعومة بحملة تطعيم سريعة ضد فيروس كورونا عززت الأمل في تحقيق انتعاش اقتصادي شامل، بحسب ما ورد في "رويترز".

سهم داماك يقفز 6%

وارتفعت جميع الأسهم العقارية المدرجة على المؤشر مثل سهم داماك العقارية الذي قفز أكثر من 6% ليصبح أكبر رابح على المؤشر. وسجل مؤشر دبي مكسبا أسبوعيا 2%.

وفي السعودية، نزل المؤشر الرئيسي 0.3%، وخسر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.8%، في حين تراجع سهم مصرف الراجحي 0.6%.

وكانت بيانات رسمية أفادت بتسارع معدل التضخم في السعودية إلى 5.3% في أبريل نيسان من 4.9% في الشهر السابق، وذلك في استمرار لأثر زيادة ضريبة القيمة المضافة العام الماضي.

وفي أبوظبي استقر المؤشر، حيث عوضت مكاسب سهم شركة اتصالات والأسهم العقارية خسائر أسهم القطاع المالي.

تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر

وأغلق سهم شركة أبوظبي لبناء السفن مرتفعا 10%، مواصلا المكاسب للجلسة الثالثة على التوالي، بعدما وقعت الإمارات عقدا بقيمة 3.5 مليار درهم (952.95 مليون دولار) مع الشركة لبناء سفن استطلاع جديدة لقواتها البحرية.

وفي قطر، خسر المؤشر 0.4%، متأثرا بهبوط سهم صناعات قطر 1.3% ونزول سهم البنك التجاري 1.4%.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.7%، بعد تحقيق مكاسب لجلستين، مع هبوط سهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 3.3%.

لكن أسهم أكبر بنك استثمار في مصر، المجموعة المالية هيرميس، أغلقت مرتفعة 1.3% بعد يوم من موافقة مجلس الوزراء على استحواذ المجموعة على 51% في بنك الاستثمار العربي المملوك للدولة.