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الأسهم الأميركية تفتح مرتفعة بعد بيانات تشير لتحسن سوق العمل

وول ستريت - أسهم أميركية
الأسهم الأميركية
وول ستريت

الأسهم الأميركية تفتح مرتفعة بعد بيانات تشير لتحسن سوق العمل

ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 10.3 نقطة بما يعادل 0.03% إلى 33906.3 نقطة

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دبي - العربية.نت

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فتحت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية على ارتفاع، اليوم الخميس، بعدما سجلت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية أدنى مستوى منذ بداية الركود الناجم عن الجائحة.

ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 10.3 نقطة بما يعادل 0.03% إلى 33906.3 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 6.3 نقطة أو 0.15% ليسجل 4121.97 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 56.9 نقطة أو 0.43% إلى 13356.629 نقطة.

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