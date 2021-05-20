الأسهم الأميركية تفتح مرتفعة بعد بيانات تشير لتحسن سوق العمل

فتحت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية على ارتفاع، اليوم الخميس، بعدما سجلت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية أدنى مستوى منذ بداية الركود الناجم عن الجائحة.



ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 10.3 نقطة بما يعادل 0.03% إلى 33906.3 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 6.3 نقطة أو 0.15% ليسجل 4121.97 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 56.9 نقطة أو 0.43% إلى 13356.629 نقطة.

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