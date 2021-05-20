الذهب يهبط من أعلى مستوى في 4 أشهر

تراجعت أسعار الذهب أمس الأربعاء من أعلى مستوياتها في أكثر من أربعة أشهر، التي سجلتها في وقت سابق من الجلسة مع صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية بعد نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي أظهر أن البنك المركزي الأميركي ربما يقترب من مناقشة تغييرات في سياسته النقدية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1866.64 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، بعد أن كان صعد بما يصل إلى 1.2% إلى أعلى مستوى له منذ الثامن من يناير كانون الثاني عند 1889.75 دولار للأوقية.

مادة اعلانية

وبحسب محضر اجتماع مجلس الاحتياطي لشهر أبريل نيسان، فإن بعض مسؤولي البنك المركزي بدوا مستعدين لبدء مناقشة تغييرات للسياسة النقدية على أساس تقدم سريع مستمر في التعافي الاقتصادي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 2% إلى 27.64 دولار للأوقية بينما انخفض البلاديوم 1.3% إلى 2865.50 دولار، فيما تراجع البلاتين 2.6% إلى 1186.50 دولار.