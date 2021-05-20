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السوق المالية السعودية تحتل مراكز متقدمة بمؤشرات التنافسية العالمية

سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
سوق السعودية

السوق المالية السعودية تحتل مراكز متقدمة بمؤشرات التنافسية العالمية

قفزت من المرتبة 26 عام 2019 إلى المرتبة الثانية عالمياً عام 2020 في مؤشر رسملة سوق الأسهم

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دبي - العربية.نت

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أوضحت هيئة السوق المالية أن السعودية قد حققت مراكز متقدمة في عدد من مؤشرات التنافسية العالمية المتعلقة بالسوق المالية، وذلك وفق ما تضمنه تقريرها السنوي للعام المالي 2020.

وتحققت تلك المراكز بفضل الجهود التي بذلتها الهيئة لتطوير قطاع السوق المالية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية فيها.

وفي هذا الجانب، بيّن وكيل الهيئة للشؤون الاستراتيجية والدولية يزيد بن صالح الدميجي أن ترتيب المملكة ارتفع في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD).

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فقد حصلت على المرتبة 24 لعام 2020 مقارنة بالمرتبة 26 في عام 2019، وذلك من بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم.

كما تقدمت في 6 مؤشرات، من أبرزها مؤشر رسملة سوق الأسهم (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي) حيث قفزت من المرتبة 26 عام 2019 إلى المرتبة الثانية عالمياً عام 2020، وفي المؤشر الخاص بسهولة الوصول إلى الأسواق المالية قفزت المملكة من المرتبة 33 إلى المرتبة 20.

كما قفزت في مؤشر الطروحات الأولية للاكتتاب العام من المرتبة 36 إلى المرتبة الرابعة.

على صعيد آخر، ذكر الدميجي أن الهيئة حققت خلال عام 2020 عدداً من الإنجازات الدولية، من بينها إعادة انتخاب عضو مجلس هيئة السوق المالية خالد الحمود عضواً في مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (أيوسكو).

مجموعة تداول السعودية
مجموعة تداول السعودية

كذلك شاركت الهيئة فــي تطوير معيار خاص بالمبادئ التوجيهية بشأن حماية المستثمر في أسواق رأس المال الإسلامية، والتي صدرت مؤخـراً عـن مجلس الخدمات الماليـة الإسلامية، وتحدد هذه المبادئ الحد الأدنى مـن المتطلبـات الواجـب تطبيقها في تلك الأسواق لحماية المستثمرين وتعزيز الاستقرار المالي.

ومن جانب آخر، أضاف الدميجي أن الهيئة واصلت دعم مشاريع التقنية المالية بالسوق المالية في المملكة التي انطلقت منذ عام 2018 وهي إحدى مبادرات برنامج الريادة المالية.

حيث أطلقت الهيئة 4 دفعات واستقبلت من خلالها 150 طلب منذ إطلاق مختبر التقنية المالية، وبلغ عدد المصرح لهم (15 جهة) بنهاية عام 2020.

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