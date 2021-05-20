العملات المشفرة تمحو 600 مليار دولار من قيمتها في أسبوع

تقلصت قيمة أكثر من 7000 عملة مشفرة تتبعها منصة CoinGecko بأكثر من 600 مليار دولار في الأسبوع الماضي، إلى 1.9 تريليون دولار، حيث تراجعت بيتكوين، وهي أكبر عملة مشفرة، بنحو 11% يوم أمس الأربعاء إلى ما دون 40000 دولار.

وقد التقطت العملات المشفرة الأنفاس اليوم الخميس، بعد خسائرها الحادة أمس، حيث تتداول فوق مستوى 40000 دولار.

تعود التراجعات العنيفة التي حدثت مؤخراً إلى عدة أسباب، تبدأ من انتقاد التأثير البيئي الناتج عن استخدام بيتكوين للطاقة من قبل المؤيد السابق للعملة المشفرة، إيلون ماسك، وصولاً إلى مخاطر الضغط التنظيمي من قبل كل من أميركا والصين.

كتب كبير محللي السوق في بورصة أواندا، جيفري هالي، في ملاحظة، أن مستوى 40000 دولار هو "مستوى محوري حاسم لعملة بيتكوين"، مشيراً إلى أن الانخفاض إلى ما دون مستوى 30000 دولار بقليل ليس مستبعداً".

وأدت الأخبار السلبية خلال الأسبوع الماضي إلى إضعاف المعنويات تجاه العملة المشفرة. وفي 12 مايو، قال الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" Elon Musk إن شركة صناعة السيارات الكهربائية قد علقت شراء السيارات باستخدام بيتكوين، مشيرًا إلى المخاوف البيئية بشأن ما يسمى بعملية "التعدين" الحسابي، حيث تستخدم فيها أجهزة الكمبيوتر عالية الطاقة لحل الألغاز الرياضية المعقدة لتمكين المعاملات باستخدام بيتكوين.

وفي تصريحات جديدة لبنك الشعب الصيني، أعلن أن العملات المشفرة "لم ولن تستخدم كوسيلة للدفع، لأنها ليست عملات حقيقية"، مؤكداً أنه يجب على المؤسسات المالية وشركات المدفوعات عدم تسعير منتجاتها بالعملات المشفرة.

تلى ذلك هبوط بيتكوين إلى 30066 دولارا، وهو أدنى مستوى لها منذ أواخر يناير قبل أن تتعافى فوق 35000 دولار.

وشملت الخسائر عددا كبيرا من العملات الرقمية، حيث تراجعت إيثيروم 15%، إلى 2960 دولارا، وبيتكوين كاش 16%، وكاردانو 15%.

يأتي ذلك بعد أن تجاوزت قيمة العملات المشفرة تريليوني دولار لأول مرة في أوائل أبريل، حيث تضاعفت القيمة السوقية للأصول المشفرة في حوالي شهرين، وسط التفاؤل الذي أظهره المستثمرون المؤسسون مع إبداء مزيد من الاهتمام بالعملات المشفرة، فيما محى التراجع الأخير أكثر من 600 مليار دولار من هذه القيمة.