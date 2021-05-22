مؤشر داو جونز يواصل مسار التعافي بفضل بيانات قوية

أنهت سوق الأسهم الأميركية التعاملات على تباين، الجمعة، إذ خيمت مخاوف التضخم على الأجواء في نهاية أسبوع تداولات متقلب.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بدعم من بوينغ الذي قفز سهمها مع قول مصادر في القطاع إن شركة صناعة الطائرات وضعت خططا مبدئية لزيادة إنتاج طائراتها من طراز 737ماكس إلى ما يصل إلى 42 طائرة شهريا في خريف 2022.

مادة اعلانية

كما ساهمت البنوك ومن بينها غولدمان ساكس وجيه.بي مورغان في رفع المؤشر.

وأظهرت بيانان مسوح آي.إتش.إس ماركت أن أنشطة الأعمال الأميركية تزايدت في مايو أيار وسط طلب محلي قوي لكن تراكم الأعمال غير المنجزة لا يزال يتزايد مع مواجهة المصنعين لمشكلات في العثور على المواد الخام والعمالة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 124.75 نقطة بما يعادل 0.37% ليصل إلى 34208.9 نقطة، وتراجع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 3.04 نقطة أو 0.07% مسجلا 4156.08 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 64.75 نقطة أو 0.48% إلى 13470.99 نقطة.