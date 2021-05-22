مليونير بعمر 25 عاماً: هذا ما جنيته من العملات المشفرة

قال الشاب كوبر تورلي Cooper Turley البالغ من العمر 25 عاما، إنه تمكن من جمع ثروة مليونية، بعد تداوله في بيتكوين وإيثيريوم لأول مرة قبل 4 سنوات منذ العام 2017.

بحسب موقع CNBC فإن الشاب يعتبر أن استثماره جاء في مرحلة مبكرة لهاتين العملتين المشفرتين.

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آنذاك كانت Bitcoin وهي أشهر عملة مشفرة حاليًا والأكبر من حيث القيمة السوقية، تعادل الواحدة منها أكثر من 2000 دولار، بينما جرى تداول Ether المدعوم من Ethereum blockchain وهي ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، ببضع مئات من الدولارات.

أخبر تورلي CNBC أن هذه الاستثمارات المبكرة جعلته مليونيراً ، ونمت لتصبح قيمتها مؤلفة من رقم من سبع خانات.

نما 90% من هذا الناتج خلال العامين الماضيين، مع فورة العملات المشفرة، لكن لم تتمكن CNBC من التحقق بشكل مستقل من تفاصيل التعاملات التي يتحدث عنها المليونير المفترض.

يأتي هذا على الرغم من رفض تورلي الكشف بالضبط عن المبلغ الذي استثمره في البداية، "لم يكن كثيرًا على الإطلاق" كما يقول.