الصين تتعهد بالحفاظ على سعر مستقر لصرف اليوان

قال البنك المركزي الصيني، إنه سيحافظ على سعر صرف اليوان عند مستويات مستقرة على أن يتم تحديد الاتجاه المستقبلي لسعر الصرف من خلال العرض والطلب، والتغيرات في الأسواق المالية الدولية.

وأكد المركزي الصيني أن اليوان سيبقي عند مستويات معقولة ومتوازنة، مضيفا أن نظام سعر الصرف العائم الحالي يعتبر مناسبا للصين في الوقت الراهن والفترة المقبلة.

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تأتي هذه التصريحات بعد أن قال مسؤول في بنك الشعب الصيني، إنه يتوجب على الحكومة الصينية السماح لليوان بالارتفاع لتعويض ارتفاع تكاليف واردات السلع الأساسية.