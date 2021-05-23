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أسهم العقارات تدعم مؤشرات الأسواق الخليجية

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أسهم العقارات تدعم مؤشرات الأسواق الخليجية

مؤشر سوق دبي يغلق مرتفعاً 1.3% بمكاسب للجلسة الخامسة على التوالي بفضل الشركات العقارية

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دبي - العربية.نت

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أغلقت سوق دبي للأسهم على صعود يوم الأحد، تدعمها مكاسب في الشركات العقارية، بينما قاد البنك التجاري الدولي الارتفاعات في مصر.

صعد المؤشر الرئيسي لبورصة دبي عند الإغلاق 1.3% حيث زاد سهم إعمار العقارية القيادي 2.7%.

كشف استطلاع أجرته رويترز لآراء محللي القطاع العقاري عن توقعات لارتفاع أسعار المنازل في دبي للمرة الأولى في ست سنوات هذا العام بفضل حملة تطعيم سريعة أنعشت الآمال في تعاف اقتصادي. وقفز سهم داماك العقارية 3.7%.

وصعد مؤشر الأسهم القيادية بمصر 0.7%، مع ارتفاع سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك مدرج، 2.8% بعد تحقيق صافي ربح 2.87 مليار جنيه (184 مليون دولار) في الربع الأول من العام، بزيادة 20% على أساس سنوي.

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وأغلق المؤشر السعودي مستقرا، وسط مكاسب في أسهم الشركات العقارية والبتروكيماويات وتراجعات للبنوك.

وفي أبوظبي، زاد المؤشر 0.4%، حيث ارتفع سهم أكبر بنوك الإمارات، بنك أبوظبي الأول، 0.6%، في حين صعد سهم أدنوك للتوزيع 1.9%.

ونزل المؤشر القطري 0.4%، متأثرا بانخفاض سهم مصرف قطر الإسلامي 1% وتراجع سهم بنك قطر الدولي الإسلامي 1.9%. كشف استطلاع أجرته رويترز لآراء محللي القطاع العقاري عن توقعات لارتفاع أسعار المنازل في دبي للمرة الأولى في 6 سنوات هذا العام بفضل حملة تطعيم سريعة أنعشت الآمال في تعاف اقتصادي.

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