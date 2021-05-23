هيرميس: إتمام شراء حصة بـ "الاستثمار العربي" بالربع الثالث 2021

توقع الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس المصرية يوم الأحد أن المجموعة ستنتهي من الاستحواذ على حصة أغلبية ببنك الاستثمار العربي خلال الربع الثالث من العام الحالي.

تأتي تصريحات كريم عوض لرويترز بعد أيام من الإعلان عن موافقة الحكومة المصرية على استحواذ هيرميس بالتحالف مع صندوق مصر السيادي على 76% من بنك الاستثمار العربي من خلال زيادة رأسماله إلى خمسة مليارات جنيه (320.3 مليون دولار).

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وقال عوض في مقابلة إنه "سيتم تمويل حصتنا بالبنك من خلال السيولة المتوفرة لدى الشركة بشكل ذاتي... لدينا سيولة جيدة للغاية... بدأنا على الفور بعد الحصول على موافقة الحكومة على الصفقة في استيفاء كل الشروط والموافقات."

لكنه رفض الإدلاء بتفاصيل عن حجم السيولة المتاحة للمجموعة التي تعد بنك الاستثمار الأكبر في الشرق الأوسط.

ويتطلب تنفيذ الصفقة موافقة البنك المركزي المصري. ستبلغ حصة هيرميس في بنك الاستثمار العربي 51% من خلال الاكتتاب في 423 مليون سهم بقيمة إجمالية 2.55 مليار جنيه بسعر 6.03 جنيه للسهم، وسيحوز صندوق مصر السيادي 25% بقيمة إجمالية 1.25 مليار جنيه، وبنك الاستثمار القومي 24%.

وأضاف عوض أنه "لن يتم الاستغناء عن أي من الموظفين الحاليين ببنك الاستثمار العربي،" مضيفا أن تغيير اسم البنك قيد الدراسة مع الشركاء.

وتابع "الأهم لنا كيف نجعله في مصاف البنوك العاملة بمصر."

بيع حصة في بنك الاستثمار العربي، الذي تأسس في 1974 بهدف تمويل المشاريع الحكومية، جزء من برنامج بدأته الحكومة في العام 2004 لبيع حصصها في بنوك.

وأوضح عوض بأنه "لا ندخل القطاع المصرفي بهدف منافسة البنوك الكبيرة العاملة في مصر، بل نسعى لإيجاد جزء من السوق نركز عليه ونقدم فيه خدمات تساعدنا على النمو... نستطيع بيع خدمات البنك لعملاء المجموعة من الشركات والأفراد والتركيز على الخدمات التكنولوجية."

وامتنع عن الإجابة حين سئل عن اسم رئيس البنك عقب إتمام الاستحواذ.

وقال عند سؤاله عن أي خطط لطرح أسهم بنك الاستثمار العربي ببورصة مصر مستقبلا : "نفضل أن نجعل كل القيمة على سهم المجموعة المالية هيرميس... كلما نما بنك الاستثمار العربي، سينعكس ذلك على سهم هيرميس".

وأضاف أن هيرميس تتفقد فرص الاستثمار المتاحة بالأسواق المبتدئة وتستهدف الاستثمار المباشر في شركات ناشئة من خلال الاستحواذ على حصص أقلية والتوسع بنشاط وحدة فاليو للتمويل الاستهلاكي بإحدى الدول العربية خلال 2022، متوقعا أن تسهم الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 40 إلى 50% من الإيرادات خلال 18 شهرا.

زادت إيرادات قطاع التمويل غير المصرفي في هيرميس 22% في الربع الأول لتبلغ 441 مليون جنيه بنهاية مارس آذار، بما يعادل 35% من إيرادات المجموعة.

وقال عوض "نحن متفائلون للغاية بصفقة بنك الاستثمار العربي في ظل جاذبية قطاع البنوك المصري وفرص النمو الكبيرة المتوقعة للقطاع".