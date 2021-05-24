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الأسهم اليابانية تغلق مرتفعة بدعم آمال النمو الاقتصادي العالمي

نيكاي بورصة طوكيو
بورصة طوكيو
أسهم اليابان

الأسهم اليابانية تغلق مرتفعة بدعم آمال النمو الاقتصادي العالمي

متابع الغاء المتابعة

طوكيو - رويترز

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أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة، اليوم الاثنين، بدفعة من الأسهم الحساسة لنمو الاقتصاد العالمي، مع تفاؤل المستثمرين ببيانات إيجابية لأنشطة المصانع الأميركية ساعدت مؤشر "داو" على الإغلاق على زيادة في الجلسة السابقة.

وتقدم مؤشر نيكي القياسي 0.17% ليغلق عند 28364.61 نقطة، فيما زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.44% إلى 1913.04 نقطة.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي يوم الجمعة، بعد أن أظهرت بيانات أن أنشطة المصانع الأميركية اكتسبت زخما في أوائل مايو أيار، مدفوعة بطلب محلي قوي.

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وقال شويتشي إريساوا مدير عام إدارة أبحاث الاستثمار في إيواي كوزمو سيكيوريتيز: "أصبح لدى المستثمرين نظرة جديدة لنمو الاقتصاد العالمي بعد الارتفاع في داو (يوم الجمعة)، ولذلك اتسمت أسهم شركات الشحن وشركات تصنيع السيارات بالقوة".

وتابع قائلا: "لكن هذا التوجه قد لا يستمر طويلا لأن هناك الكثير من الغموض في انتظارنا.. إذا نما الاقتصاد سريعا فقد تكون هناك احتمالات للتعثر مما سيدفع أسواق الأسهم للانخفاض".

وارتفع قطاع النقل البحري 5.31%، وكان أكبر الرابحين في البورصة الرئيسية متبوعا بقطاع الطيران الذي صعد 2.70%.

وارتفع سهم كواساكي كايسن 7.64% وخطوط ميتسوي أو.إس.كيه 4.58%. وصعد سهم إيه.إن.إيه القابضة 2.51% والخطوط الجوية اليابانية 2.96%.

وزاد سهم تويوتا موتور 1.05% ملامسا ارتفاعا قياسيا للجلسة الثانية على التوالي، بينما ارتفع سهم هوندا موتور 1.51% ونيسان موتور 0.89%.

لكن الأسهم التي تتأثر بالدورة الاقتصادية والمرتبطة بالاقتصاد المحلي ضغطت على السوق، مع استمرار بطء تقدم تعافي اليابان من تبعات جائحة كوفيد-19.

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