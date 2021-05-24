الاحتياطي الفيدرالي يكثف جهوده لاستكشاف نسخة رقمية للدولار

قالت عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي، لايل برينارد، اليوم الاثنين إن البنك المركزي الأميركي يكثف جهوده لاستكشاف التطوير المحتمل لنسخة رقمية من الدولار الأميركي في وقت تتزايد فيه أعداد المستهلكين الذين يستخدمون المدفوعات الرقمية وبينما تمضي حكومات أخرى قدما نحو إصدار عملات رقمية.

وأضافت برينارد أن الولايات المتحدة باعتبارها أكبر حائز لعملة الاحتياطي في العالم يجب عليها أن تشارك بشكل نشط بينما تصبح المدفوعات الرقمية أكثر شيوعا وتطور دول أخرى عملات رقمية يمكن أن تستخدم لإرسال الأموال عبر الحدود.

مادة اعلانية

وقالت "الاحتياطي الاتحادي يكثف بحوثه والمشاركة العامة بشأن نسخة رقمية للدولار الأميركي"، مضيفة أنه يجب على البنك المركزي أيضا أن يتنبأ بالتغيرات في اتجاهات المستهلكين وأن يضمن أن يتاح للأميركيين "نقودا آمنة من البنك المركزي" في الوقت الذي تصبح فيه المدفوعات الرقمية أكثر شعبية.