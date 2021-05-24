.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الاحتياطي الفيدرالي يكثف جهوده لاستكشاف نسخة رقمية للدولار

دولار رقمي
دولار رقمي
اقتصاد أميركا

الاحتياطي الفيدرالي يكثف جهوده لاستكشاف نسخة رقمية للدولار

تطور دول أخرى عملات رقمية يمكن أن تستخدم لإرسال الأموال عبر الحدود

متابع الغاء المتابعة

رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قالت عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي، لايل برينارد، اليوم الاثنين إن البنك المركزي الأميركي يكثف جهوده لاستكشاف التطوير المحتمل لنسخة رقمية من الدولار الأميركي في وقت تتزايد فيه أعداد المستهلكين الذين يستخدمون المدفوعات الرقمية وبينما تمضي حكومات أخرى قدما نحو إصدار عملات رقمية.

وأضافت برينارد أن الولايات المتحدة باعتبارها أكبر حائز لعملة الاحتياطي في العالم يجب عليها أن تشارك بشكل نشط بينما تصبح المدفوعات الرقمية أكثر شيوعا وتطور دول أخرى عملات رقمية يمكن أن تستخدم لإرسال الأموال عبر الحدود.

وقالت "الاحتياطي الاتحادي يكثف بحوثه والمشاركة العامة بشأن نسخة رقمية للدولار الأميركي"، مضيفة أنه يجب على البنك المركزي أيضا أن يتنبأ بالتغيرات في اتجاهات المستهلكين وأن يضمن أن يتاح للأميركيين "نقودا آمنة من البنك المركزي" في الوقت الذي تصبح فيه المدفوعات الرقمية أكثر شعبية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
6 علاجات منزلية.. كيف تتحكم في الكوابيس؟ 6 علاجات منزلية.. كيف تتحكم في الكوابيس؟
أوراق خضراء تحمل السر لـ أوراق خضراء تحمل السر لـ"صحة حديدية"
الأكثر قراءة
طريقة وشروط سفر المصريين الراغبين في العودة إلى السعودية طريقة وشروط سفر المصريين الراغبين في العودة إلى السعودية
اكتشاف 7 حالات فطر أسود في مصر.. جراحات لإزالة أجزاء مصابة اكتشاف 7 حالات فطر أسود في مصر.. جراحات لإزالة أجزاء مصابة
بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية
خبيران بالأوبئة: علماء صينيون صنّعوا كورونا بالمختبر.. ولدينا أدلة! خبيران بالأوبئة: علماء صينيون صنّعوا كورونا بالمختبر.. ولدينا أدلة!
شاهد النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من 200 راكب شاهد النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من 200 راكب
زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه
قبل أن تذهب
زيارات ليبية لدول الجوار لإحياء التعاون الاقتصادي والأمني
زيارات ليبية لدول الجوار لإحياء التعاون الاقتصادي والأمني
اكتشف المزيد