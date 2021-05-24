رغم الخسائر الكارثية.. بيتكوين ترتفع 9% وإيثريوم تقفز 16%

قاومت العملات المشفرة اليوم الاثنين من جديد، وتمكنت من تعويض بعض الخسائر التي منيت بها بعد موجة بيع في مطلع الأسبوع أججها المزيد من المؤشرات على اتخاذ الصين المزيد من إجراءات التحجيم للقطاع الناشئ.

وبلغت مكاسب العملة المشفرة الأشهر في العالم في أحدث التعاملات نحو 9% حيث اخترقت مستوى 37.7 ألف دولار.

مادة اعلانية

وخلال أسبوع منيت العملات المشفرة بخسائر فادحة بلغت تريليون دولار، بسبب التذبذب الشديد بعد عدة ضربات من الصين وأميركا، من خلال ضوابط تحاصر هذه العملات.

وقفزت إيثريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة، بأكثر من 16% ووصلت إلى 2435 دولارا، ماحية خسائر بلغت 8.6% تكبدتها أمس الأحد دفعتها قرب أدنى مستوى في شهرين عند نحو 1730 دولارا.

استقر الدولار قرب أدنى مستوياته في أربعة أشهر أمام عملات رئيسية الاثنين، مع استمرار استفادة العملات عالية المخاطر من مراهنات على تعاف قوي للاقتصاد العالمي.

وتحرك مؤشر الدولار حول مستوى 90، في التعاملات الصباحية في نيويورك، مرتفعا قليلا من أدنى مستوى في أربعة أشهر البالغ 89.646 الذي سجله يوم الجمعة.

يُعتبر الدولار ملاذا آمنا، وقد تراجع تراجعا مطردا منذ نهاية مارس مع تنامي التفاؤل الاقتصادي. لكن في الآونة الأخيرة، يبدو أن هذا التحرك النزولي تباطأ إذ بدأ المتعاملون في توقع ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية عندما يرد مجلس الاحتياطي الاتحادي على علامات على زيادة التضخم.

واستقرت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات حول ‭‭‭1.60‬‬‬% وصعد اليورو 4% مقابل الدولار منذ مارس مع تحرك أوروبا للحاق بالولايات المتحدة في حملات التطعيم وإنعاش الاقتصاد.