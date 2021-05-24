قفزة 44% في نتائج الشركات السعودية.. وهذه وجهة مؤشر تاسي

قال مدير مركز زاد للاستشارات، حسين الرقيب، في مقابلة مع "العربية" إن النتائج المالية لشركات القطاعات المهمة بسوق الأسهم السعودية حققت قفزات كبيرة.

وتطرق الرقيب إلى الزيادة بنسبة 44% في النتائج المالية، مدفوعة بتحسن ملحوظ في قطاعات مهمة، مثل قطاع الطاقة الذي ارتفعت أرباح شركاته بنسبة 28%، عند المقارنة بين 79 مليار ريال بالربع الأول 2021 من الأرباح الفصلية الصافية، مع ما تحقق في الربع الأول 2020 بقيمة 62 مليار ريال.

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واعتبر أن هذه الزيادة تشير إلى أن الاقتصاد السعودي، والسوق المالية، بدأت بتخطي مرحلة جائحة كورونا، ونسير ربما باتجاه الخروج من الأزمة.

ووصف النتائج المالية المرتفعة، بأنها خفضت مكررات الربحية للسوق، وهذا سوف يدعم المؤشرات الأساسية للشركات عند تقييم أسهمها.

وبشأن التوجهات المتوقعة لمؤشر السوق المالية، الذي يحوم حول 10500 نقطة وهو مستوى مرتفع، قال الرقيب إن السوق احتسب الزيادة في النتائج المالية، و"أتوقع ربما تكون المرحلة المقبلة فترة تهدئة".

واستعرض المزيد من التوقعات بقوله "سيكون بعد التهدئة للمؤشر، هناك مسار أفقي للسوق وإن لم يكن هناك أخطار سلبية، ربما تؤثر على المؤشر".

إغلاق سوق السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 0.25% ليفقد 25.35 نقطة، ويقفل عند مستوى 10318.51 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 380 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 465 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 86 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 96 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات عناية، وتهامة، وشمس، والباحة، والجزيرة ريت الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أميانتيت، وشاكر، والعبداللطيف، والبابطين، وعسير فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.77% و 8.17%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والعبداللطيف، والإنماء، وشاكر، وأسمنت الشمالية هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات العبداللطيف، والإنماء، وشاكر، والراجحي، والجوف هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 257.50 نقطة ليقفل عند مستوى 24299.73 نقطة، وبتداولات بلغت 78 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 545 ألف سهم تقاسمتها 2343 صفقة.