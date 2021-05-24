مع صعود النفط.. أسهم الطاقة الأميركية تدعم مؤشرات وول ستريت

فتحت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية على ارتفاع الاثنين مع صعود أسهم شركات الطاقة بفضل مكاسب سعر النفط، بينما يتأهب المستثمرون لبيانات التضخم التي تصدر في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 46 نقطة بما يعادل 0.13% ليصل إلى 34253.87 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 14.3 نقطة أو 0.34% مسجلا 4170.16 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 86.2 نقطة أو 0.64% إلى 13557.212 نقطة.

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ورفعت العقود الآجلة للنفط مكاسبها إلى أكثر من 2% حتى صعد الخام الأميركي إلى 65.08 دولار للبرميل وبرنت إلى 67.91 دولار للبرميل.

أكد بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس، أن الظروف الداعمة لأسواق النفط ستبقى هي الأقوى، حتى لو عاد الإنتاج الإيراني إلى الأسواق.

وأشار البنك إلى أن أسواق النفط باتت تحتسب عودة الإنتاج الإيراني بحلول نهاية الصيف، إلا أنها وحتى الآن، لا تعكس الطلب المتوقع على النفط مع تسارع عمليات التلقيح ضد فيروس كوفيد-19، وعودة الاقتصادات للعمل بطاقتها القصوى.