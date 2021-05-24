منصات تعلق عملياتها بعد تشديد الرقابة على تعدين العملات المشفرة 

سجلت العملات المشفرة مزيدا من التراجع بعد إعلان السلطات في بكين تشديد الرقابة على عمليات التعدين والتداول في هذه العملات المشفرة.

وإثر هذا القرار، أوقفت منصات التعدينHashCow و BTC.TOP عملياتها في الصين.

مادة اعلانية

وقالت السلطات إن القرار يأتي للحد من المخاطر المالية، بالإضافة إلى تقليل انبعاثات الكربون حيث تحتاج عمليات التعدين إلى حاسبات آلية فائقة القدرة وتستهلك كميات هائلة من الطاقة.

وتستحوذ الصين على نحو 70% من عمليات تعدين العملات المشفرة عالميا.

يأتي ذلك في إطار محاولات عالمية لإحكام الرقابة على قطاع العملات المشفرة، بهدف حماية بيانات المستخدمين ووقف عمليات غسيل الأموال والمعاملات المالية غير القانونية.