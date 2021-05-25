الدولار ينخفض مع تهدئة مسؤولي مجلس الاحتياطي مخاوف التضخم

طفا الدولار في القاع داخل نطاقه في الآونة الأخيرة اليوم الثلاثاء عقب بيانات أميركية أضعف من التوقعات وإصرار مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي مجددا على أن السياسة لن تتغير لتهدأ مخاوف المستثمرين، من أن يحمل التضخم البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة.

وارتفع الإسترليني ليعود صوب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر الذي بلغه في نهاية الأسبوع الماضي وانخفضت الليرة التركية قليلا، ولم تتأثر كثيرا بعد عزل واحد من أربعة نواب لمحافظ البنك المركزي.

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ونزل مؤشر الدولار 0.1% إلى 89.747 في آسيا فضلا عن خسارته 0.2% الليلة الماضية ليقترب من أقل مستوى في أربعة أشهر.

واحتفظ اليورو بمكاسب 0.3% خلال الليل ويقترب عند 1.2228 دولار من اختبار قمة أربعة أشهر عند 1.2245 دولار.

وفي أحدث تعاملات سجل الين الياباني 108.735 مقابل الدولار بينما تحرك الدولاران الأسترالي والنيوزيلاندي نحو منتصف النطاق الذي حافظا عليه منذ منتصف أبريل/نيسان.

وسجل الدولار الأسترالي 0.7750 دولار أميركي ونظيرة النيوزيلاندي 0.7211 دولار أميركي.

وزاد الإسترليني 0.2% إلى 1.41797 دولار وكان قد صعد نحو 1.2% في الأسابيع الثلاثة الماضية بينما استقرت أو انخفضت العملات الرئيسية الأخرى.

وتراجعت الليرة 0.1% إلى 8.3805 مقابل الدولار بعد عزل أوجوشان أوزباس من منصبه كنائب لمحافظ البنك المركزي وحل محله سامح تومان وهو مستشار للرئيس رجب طيب أردوغان.

وفي مارس/آذار عزل أردوغان محافظ البنك المركزي ناجي إقبال بعد يومين من زيادة كبيرة لسعر الفائدة كما عزل نائبا آخر للمحافظ لاحقا في نفس الشهر.