الذهب يتراجع مع تنامي الإقبال على المخاطرة بفعل انحسار مخاوف التضخم

هبطت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، إذ تحسن الإقبال على المخاطرة بعد أن هدّأ مسؤولون بمجلس الفيدرالي الأميركي مخاوف المستثمرين بشأن التضخم، غير أن خسائر المعدن حد منها تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وبحلول الساعة 0503 بتوقيت غرينتش، خسر الذهب 0.1% في المعاملات الفورية مسجلا 1878.90 دولار للأوقية (الأونصة). ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1880.10 دولار.

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وقال كبير محللي الأسواق لدى أواندا جيفري هالي: "تحول اتجاه المعنويات مرة أخرى إلى الجانب الصعودي خلال الليل بعد أن تحدث عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي عن مخاطر التضخم. أدى ذلك إلى انتعاش واسع النطاق في أسواق الأسهم وشهد زخم الذهب توقفا مؤقتا"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف: "مستوى الدعم المهم للذهب في حدود 1845 دولارا للأوقية، وهو متوسط تحركاته في 200 يوم. طالما بقي فوق هذا المستوى، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال مستمرا".

وقال جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، إنه يتوقع أن التضخم في الولايات المتحدة سيكون فوق 2% هذا العام والعام القادم، لكن تعليقات من عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، بما فيهم بولارد، دعمت وجهة النظر القائلة بأن موقف السياسة سيظل معلقا لبعض الوقت.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.8% إلى 2749.67 دولار للأوقية، وذلك بعد انخفاضه إلى أدنى مستوياته في شهر أمس الاثنين.

وهبطت الفضة 0.7% إلى 27.62 دولار، في حين استقر البلاتين عند 1174.29 دولار.