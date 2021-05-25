الليرة التركية تهبط إلى 8.45 مقابل الدولار

هبطت العملة التركية نحو 0.7% مقابل العملة الأميركية أثناء التعاملات، اليوم الثلاثاء، إلى 8.45 ليرة للدولار، وهو أضعف مستوى لها في أكثر من أسبوع.

وتعافت الليرة قليلا إلى 8.4300 بعد أن انخفضت في وقت سابق إلى 8.4520.

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ويأتي هبوط الليرة مقابل الدولار بعد عزل أوجوشان أوزباس من منصبه كنائب لمحافظ البنك المركزي وحل محله سامح تومان وهو مستشار للرئيس رجب طيب أردوغان.

وفي مارس/آذار عزل أردوغان محافظ البنك المركزي ناجي إقبال بعد يومين من زيادة كبيرة لسعر الفائدة كما عزل نائبا آخر للمحافظ لاحقا في نفس الشهر.

يمثل التحدي الحالي لإدارة السياسة النقدية التركية، في أن 4 من أصل 7 أعضاء في لجنة السياسة النقدية والتي تحدد أسعار الفائدة، خبراتهم لا تتجاوز عاما واحدا في مناصبهم الجديدة، بما في ذلك محافظ البنك المركزي الجديد ساهاب كافجي أوغلو.