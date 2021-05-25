انخفاض الدولار لمستويات أوائل يناير.. صعود اليوان يلفت الأنظار

سجل الدولار أدنى مستوياته في أربعة أشهر ونصف مقابل منافسيه الرئيسيين الثلاثاء، إذ بدا أن السوق تتقبل مبررات مجلس الاحتياطي الاتحادي لاستمرار التيسير النقدي نظرا لأن قوى التضخم ما زالت ضعيفة بوجه عام، بينما لوحظت محاولات من البنوك الصينية الحكومية لاحتواء صعود اليوان بحسب "رويترز".

صعد اليوان في السوق المحلية إلى 6.4016 للدولار، أقوى سعر له منذ 2018، بعد أن فتح عند 6.4110. وقالت أربعة مصادر إنه لوحظ قيام البنوك الصينية الرئيسية المملوكة للدولة بشراء الدولار عند حوالي 6.4 يوان في المعاملات الآسيوية بعد الظهر، في خطوة لتهدئة موجة صعود للعملة الصينية تقودها السوق الخارجية.

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يأتي تراجع الدولار في ظل انخفاض أسعار الفائدة بالسوق الأميركية مجددا وبلوغ عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات أدنى مستوياته في أسبوعين. وبلغ العائد 1.579% خلال معاملات ما قبل الظهر في نيويورك.

وقال مارك تشاندلر، محلل السوق لدى بانوكبرن جلوبال فوركس في نيويورك، إن أسعار الفائدة زادت خلال الشهر الأخير في العديد من الدول المتقدمة الأخرى مما عزز القدرة التنافسية لعملاتها مقابل الدولار.

وأضاف أن التوقعات الحالية تشير إلى استمرار ذلك الفرق. وقال "يبدو مجلس الاحتياطي متأخرا عن عدة بنوك مركزية أخرى فيما يتعلق بتعديل السياسة النقدية وإعادة ضبطها."

وتراجع مؤشر الدولار 0.2% في المعاملات الصباحية بنيويورك بعد أن نزل بما يصل إلى 0.3% إلى 89.533، أقل مستوى له منذ السابع من يناير.

وارتفع اليورو إلى مستويات أوائل يناير وبلغ أحدث سعر له 1.2249 دولار، مرتفعا 0.3%.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.4136 دولار، عاجزا فيما يبدو عن اختراق مستوى 1.42 دولار، بعد أن صعد حوالي 1.2% على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية في الوقت الذي استقرت فيه العملات الرئيسية الأخرى أو انخفضت.

وتراجعت العملتان المشفرتان بِتكوين وإيثر حوالي ثلاثة بالمئة في المعاملات الصباحية بنيويورك.