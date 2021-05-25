صعود أغلب أسواق الخليج وقطر تتجه لوقف سلسلة خسائر 4 أيام 

ارتفعت أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، وحقق المؤشر القطري مكاسب بعدما تكبد خسائر في أربع جلسات متتالية.

وصعد المؤشر السعودي ‭‭0.6‬‬% مدعوما بزيادة ‭‭0.8‬‬% لسهم مصرف الراجحي وقفزة 3% لسهم بنك الرياض.

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وارتفع المؤشر القطري ‭‭0.7‬‬% مع صعود سهم شركة صناعات قطر 3.3%، نقلاً عن رويترز.

قررت قطر في وقت سابق هذا الشهر رفع إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا تدريجيا على أربع مراحل بدءا من 28 مايو/أيار وحتى 30 يوليو/تموز.

وصعد مؤشر دبي ‭‭0.1‬‬% مع زيادة سهمي بنك الإمارات دبي الوطني وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة 0.4% و1.5% على الترتيب.

وصعد سهم ديار للتطوير 4.1%. وكانت الشركة قد أعلنت يوم الأحد أن المرحلتين الثالثة والرابعة من مشروع ميدتاون التابع لها تسيران وفقا للخطة وتتوقع استكمالهما قبل الموعد.

لكن سهم بنك دبي الإسلامي تراجع 0.2%، إذ جرى تداول سهم أكبر بنك إسلامي بالبلاد دون الحق في توزيع الأرباح.

وتقدم مؤشر أبوظبي 0.3% مدعوما بارتفاع 1% لسهم الشركة العالمية القابضة.