صعود أغلب أسواق الخليج وقطر تتجه لوقف سلسلة خسائر 4 أيام
المؤشر السعودي يصعد 0.6%
ارتفعت أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، وحقق المؤشر القطري مكاسب بعدما تكبد خسائر في أربع جلسات متتالية.
وصعد المؤشر السعودي 0.6% مدعوما بزيادة 0.8% لسهم مصرف الراجحي وقفزة 3% لسهم بنك الرياض.
وارتفع المؤشر القطري 0.7% مع صعود سهم شركة صناعات قطر 3.3%، نقلاً عن رويترز.
قررت قطر في وقت سابق هذا الشهر رفع إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا تدريجيا على أربع مراحل بدءا من 28 مايو/أيار وحتى 30 يوليو/تموز.
وصعد مؤشر دبي 0.1% مع زيادة سهمي بنك الإمارات دبي الوطني وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة 0.4% و1.5% على الترتيب.
وصعد سهم ديار للتطوير 4.1%. وكانت الشركة قد أعلنت يوم الأحد أن المرحلتين الثالثة والرابعة من مشروع ميدتاون التابع لها تسيران وفقا للخطة وتتوقع استكمالهما قبل الموعد.
لكن سهم بنك دبي الإسلامي تراجع 0.2%، إذ جرى تداول سهم أكبر بنك إسلامي بالبلاد دون الحق في توزيع الأرباح.
وتقدم مؤشر أبوظبي 0.3% مدعوما بارتفاع 1% لسهم الشركة العالمية القابضة.