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صفقة بمليار دولار تصعد بالسوق الألمانية وتقود أسهم أوروبا لمستوى قياسي

أسواق - أسهم - أوروبا - بورصة
أسهم أوروبا
الأسواق العالمية

صفقة بمليار دولار تصعد بالسوق الألمانية وتقود أسهم أوروبا لمستوى قياسي

صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% إلى 446.44 نقطة

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دبي - العربية.نت

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بلغت الأسهم الأوروبية مستويات غير مسبوقة اليوم الثلاثاء، إذ سادت المستثمرين حالة من التفاؤل على خلفية صفقة استحواذ بقيمة مليار دولار جمعت بين اثنين من أكبر مطوري العقارات في ألمانيا وتعليقات هدأت المخاوف بشأن التضخم.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% إلى 446.44 نقطة، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق. وتجاوز المؤشر ذروته المسجلة في أوائل مايو/ أيار عند 446.19.

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وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.8%، مسجلا أيضا مستوى قياسيا مرتفعا بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة، وذلك بدعم أنباء عن أن
أكبر مجموعة عقارات سكنية في أوروبا فونوفيا وافقت على الاستحواذ على منافستها دويتشه فونين مقابل حوالي 18 مليار يورو (22 مليار دولار).

وارتفع سهم دويتشه فونين 15.7%، بينما تراجع سهم فونوفيا 6.2%. وارتفع مؤشر العقارات الأوسع نطاقا في أوروبا 0.8%.

وارتفعت أسهم التكنولوجيا 1% بعد أن قفزت نظيراتها في وول ستريت خلال الليل بسبب تأكيد جديد من مسؤولي الاحتياطي الاتحادي الأميركي على عدم إحداث تغيير على تيسير السياسة.

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