نوبة تقلبات تصيب "بيتكوين" بعد تغريدة جديدة من إيلون ماسك

قلصت عملة بيتكوين المشفرة مكاسبها اليوم الثلاثاء، بعد أن أدت جهود رئيس شركة تسلا، إيلون ماسك، لتعزيز التعدين "الأخضر" للرمز المشفر إلى ارتفاع عمليات البيع، مما أدى إلى استمرار نوبة من التقلبات الملحوظة في أعقاب هبوط حاد للعملة المشفرة الأسبوع الماضي.

انخفضت العملة المشفرة الأكبر بنسبة 3% لتهبط لفترة وجيزة إلى ما دون 38000 دولار في التعاملات الآسيوية، بعد قفزة بنسبة 16% خلال الليل. وانخفض مؤشر Bloomberg Galaxy Crypto الأوسع نطاقًا بنسبة 2% حيث تراجعت الرموز المشفرة المميزة بما في ذلك إيثريوم.

وانتقل ماسك إلى تويتر مجدداً للإشارة إلى دعمه لجهد واضح من قبل معدني بيتكوين لجعل عملياتهم أكثر صداقة للبيئة.

تقلبات

تسبب الملياردير في اضطراب سعر بيتكوين هذا الشهر، مما أدى إلى عمليات بيع من خلال انتقاده ملف الطاقة الخاص بالعملة المشفرة، وتعليق مدفوعات شركة تسلا بها، كما ضغط الخطاب التنظيمي المتزايد بشأن العملات المشفرة من الصين على القطاع.

قال مات مالي، كبير استراتيجيي السوق في شركة Miller Tabak + Co.: "إذا استمرت السوق في رؤية تقلبات شديدة استنادًا إلى تغريدات إيلون ماسك، فسيكون ذلك بمثابة انتكاسة كبيرة لفئة الأصول هذه.. حقيقة مثل هذه التقلبات الجامحة العائدة إلى التغريدات من شخص واحد تسلب شرعية فئة الأصول"، وفقاً لـ"بلومبرغ".

انتعشت التعهدات بجعل الصناعة أكثر صداقة للبيئة منذ انتقادات ماسك، وانضم العديد من المعدنين إلى Crypto Climate Accord، وهي مبادرة من القطاع الخاص لإزالة الكربون من صناعة العملات المشفرة بحلول عام 2030.

قام ماسك ومايكل سايلور، وهما من الداعمين لعملة بيتكوين منذ فترة طويلة، بالتغريد أمس الاثنين، بأنهما أجريا مكالمة مع كبار معدني بيتكوين في أميركا الشمالية، بما في ذلك شركة غالاكسي ديجيتال التابعة لمايكل نوفوغراتز وشركة Hut 8 Mining Corp.

Spoke with North American Bitcoin miners. They committed to publish current & planned renewable usage & to ask miners WW to do so. Potentially promising. — Elon Musk (@elonmusk) May 24, 2021

وقال سايلور إن المجموعة وافقت على تشكيل مجلس تعدين البيتكوين لتوحيد تقارير الطاقة.

وكتب ديفيد غرايدر، المحلل الاستراتيجي في Fundstrat Global Advisors LLC، في مذكرة، أن مبادرة ماسك وسايلور لجعل بيتكوين "أكثر اخضراراً" تبشر بالخير لناحية ESG والاعتماد المؤسسي.

في الوقت نفسه، سيستغرق الأمر سنوات حتى يتمكن كبار المعدنين من إعادة ضبط مصدر طاقتهم.

مشكلة طويلة الأمد

يعد استخدام بيتكوين المكثف للطاقة الناتجة عن تلويث الوقود الأحفوري، مشكلة طويلة الأمد، حيث يستخدم المعدّنون المئات من أجهزة الكمبيوتر التي تعمل على مدار الساعة للتحقق من معاملات بيتكوين مقابل الحصول على عملات مشفرة جديدة.

على الرغم من ذلك، استثمر ماسك في فبراير الماضي 1.5 مليار دولار من أموال شركة "تسلا" في بيتكوين، وقال إن صانع السيارات الكهربائية سيقبلها كدفعة للمركبات، قبل إلغاء القرار الأخير في وقت سابق من مايو.

وبينما قال الملياردير منذ ذلك الحين إنه يؤمن بشدة بالعملات المشفرة، طالما أنها لا تؤدي إلى زيادة هائلة في استخدام الوقود الأحفوري، لا تزال الرموز الرقمية تتكبد خسائر من سلسلة تعليقاته.

وانخفضت القيمة السوقية لأكثر من 7000 عملة مشفرة تتبعها CoinGecko بأكثر من 800 مليار دولار من ذروة مايو البالغة 2.6 تريليون دولار.

وأشار محافظ الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد في أحد أكبر التجمعات في صناعة التشفير، إلى أن التأثير على النظام المالي يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة للبنوك المركزية فيما يتعلق بالعملة الرقمية.

ويستمر المؤتمر معظم هذا الأسبوع ويضم بعضاً من ثيران التشفير المشهورين، الذين من المتوقع أن تتسبب تصريحاتهم في مزيد من الاضطرابات في الأسعار.