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هيئة السوق السعودية تُقر الطرح العام لـ"صندوق مُلكيّة – العجلان ريڤييرا"

ملكية للاستثمار
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سوق السعودية

هيئة السوق السعودية تُقر الطرح العام لـ"صندوق مُلكيّة – العجلان ريڤييرا"

الهيئة تحذر من الاستثمار دون الاطلاع على الشروط والأحكام

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دبي - العربية.نت

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أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن صدور قرارها المتضمن الموافقة لـ "شركة ملكيّة للاستثمار" على طرح وحدات صندوق الاستثمار العقاري "صندوق مُلكيّة – العجلان ريڤييرا" طرحاً عاماً.

وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية.

وأضافت: "لذا يجب على المستثمر الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الصندوق واستراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والاحكام، فإنه يفضل الرجوع لمدير الصندوق لمزيد من المعلومات".

وتابعت: "يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية".

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