وول ستريت ترتفع مع دعم نزول عوائد السندات لأسهم التكنولوجيا

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على زيادة اليوم الثلاثاء، مدعومة بمكاسب الشركات المرتبطة بالتكنولوجيا ذات رؤوس الأموال الضخمة، إذ انحسرت مخاوف التضخم وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لليوم الرابع على التوالي.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 34.7 نقطة بما يعادل 0.10% إلى 34428.66 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 8.9 نقطة أو 0.21% إلى 4205.94 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 60.4 نقطة أو 0.44% إلى 13721.543 نقطة.

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استقرت ثقة المستهلك الأميركي دون تغير يذكر في مايو في ظل انحسار تفاؤل المستهلكين إزاء الأوضاع في المدى القصير بفعل توقعات لتباطؤ النمو وتراجع سوق العمل في الأشهر المقبلة.

وقالت مؤسسة كونفرنس بورد الثلاثاء إن مؤشرها لثقة المستهلكين تراجع قليلا إلى 117.2 هذا الشهر، من 117.5 في أبريل.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعا قراءة عند 119.2 في مايو.