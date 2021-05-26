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الأسهم الأوروبية ترتفع مع تعهد بنوك مركزية بسياسات نقدية ميسرة

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أسهم أوروبا
الأسواق العالمية

الأسهم الأوروبية ترتفع مع تعهد بنوك مركزية بسياسات نقدية ميسرة

ارتفع المؤشر يورو ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.3% 

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رويترز

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ارتفعت الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق اليوم الأربعاء وسط تعهدات عدد من صانعي السياسات في بنوك مركزية بالإبقاء على سياسة نقدية ميسرة رغم مؤشرات في الآونة الأخيرة على ارتفاع التضخم.

وارتفع المؤشر يورو ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.3% في التعاملات الصباحية، وصعد مؤشر داكس الألماني 0.4% وتقدم المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.3% وزاد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.2%.

وقفز سهم متاجر التجزئة البريطانية ماركس آند سبنسر 5.5% رغم الإعلان عن هبوط أرباح العام بأكمله 88%.

ونزل سهم شركة المواد العذائية الفرنسية دانون 1.6% بعد خفض بيرنبرج تصنيف السهم للتوصية بالبيع، مشيرا لمعدل النمو الضعيف لمعظم فئات النشاط لدرجة يصعب إصلاحها.

ولقيت الأسهم العالمية دعما من تأكيد مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي الاميركي على سياسة نقدية ميسرة، بينما قال فابيو بانيتا عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي أنه ينبغي على البنك خفض وتيرة شراء الأصول من الشهر المقبل.

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