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الدولار قرب أدنى مستوى بـ 5 أشهر.. السيولة تتحرك للخارج

الذهب والدولار
الذهب والدولار
الدولار

الدولار قرب أدنى مستوى بـ 5 أشهر.. السيولة تتحرك للخارج

الأميركي مستقر والنيوزيلندي يحافظ على مكاسبه بعد توقعات مفاجئة برفع الفائدة

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

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استقر الدولار الأميركي قرب أقل مستوى في خمسة أشهر في التعاملات المبكرة في لندن يوم الأربعاء، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي بأكثر من 1% في ظل تلميح البنك المركزي بالبلاد لاحتمال رفع سعر الفائدة في سبتمبر 2022.

وسجل مؤشر الدولار 89.745 بعد خسائر في الشهرين الماضيين مع توقع مستثمرين أن يدفع سعر الفائدة المنخفض في الولايات المتحدة السيولة إلى خارج البلد لاقتناص مكاسب من دول أخرى تتعافى من الجائحة.

وأكد مسؤولون بمجلس الاحتياطي الاتحادي أنهم لن يغيروا السياسة النقدية بالغة التيسير قريبا رغم أن رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو ماري دالي قالت لشبكة سي.إن.بي.سي إنهم "يتحدثون عن دراسة التقليص".

وعلى النقيض، فاجأ بنك الاحتياطي النيوزيلندي العديد من المتعاملين في السوق بتوقعه احتمال رفع أسعار الفائدة في سبتمبر من العام المقبل.

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وقفز الدولار النيوزيلندي لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر بعد تلك الأنباء، وتشبث بمكاسبه خلال التعاملات الآسيوية. وبحلول الساعة 0732 بتوقيت غرينتش، ارتفع 1.2% إلى 0.70309.

وارتفع الدولار الاسترالي 0.3% إلى 0.7778.

وارتفع سعر صرف اليوان الصيني في الداخل والخارج لأعلى مستوى في ثلاثة وأعوام مقابل الدولار. وتخطت العملة في التعاملات الداخلية 6.40، وهو مستوى مهم من الناحية النفسية، مسجلة 6.3913.

واستقرت العملة اليابانية عند 108.845 ين مقابل الدولار الأميركي.

ونزل اليور قليلا مقابل الدولار الأميركي وخسر 0.1% ليبلغ 1.22385 دولار، لكنه يظل قريبا من أعلى مستوى منذ يناير.

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