اللون الأخضر يخيم على أسواق الخليج.. وسوق أبوظبي يخالف هبوطاً

ارتفعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، مدعومة بمكاسب أسهم القطاع المالي، غير أن بورصة أبوظبي خالفت الاتجاه وتكبدت خسارة.

وصعد المؤشر السعودي الرئيسي 0.2%، مدعوما بارتفاع 0.2% لسهم مصرف الراجحي وزيادة 0.3% لسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية.

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وأظهرت بيانات رسمية اليوم ارتفاع قيمة صادرات النفط السعودية في مارس آذار 75% على أساس سنوي إلى 52.3 مليار ريال (13.95 مليار دولار)، بحسب ما ورد في "رويترز".

وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن الصادرات غير النفطية زادت 42.9% إلى 22.4 مليار ريال.

وزاد المؤشر الرئيسي في دبي 0.3% مع صعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر مصارف الإمارة، 1.2%، في حين صعد سهم بنك دبي الإسلامي 0.4%.

وأصدر قاض في أبوظبي حكما لصالح بنك دبي الإسلامي وضد مديري إن.إم.سي، في قضية قد تعقد إعادة هيكلة ديون شركة الرعاية الصحية الخاصة التي تقدر بمليارات الدولارات.

وواجهت NMC متاعب العام الماضي بعد الكشف عن ديون مخفية بأكثر من 4 مليارات دولار ووضع أنشطتها العاملة في الإمارات تحت الوصاية الإدارية في محاكم مركز أبوظبي المالي العالمي.

وفي أبوظبي، هبط المؤشر 0.6%، متأثرا بانخفاض سهم أكبر مصارفها بنك أبوظبي الأول 1.7%.

في غضون ذلك، قالت الإمارات إن التطعيمات ضد كوفيد-19 ستكون إلزامية بالنسبة لمن يحضرون جميع الفعاليات الحية اعتبارا من السادس من يونيو حزيران، إذ تدفع الدولة حملة التطعيم التي كانت باستمرار واحدة من أسرع الحملات في العالم.

وارتفع المؤشر القطري الرئيسي 0.4%، مدعوما بزيادة 3.2% لسهم شركة البتروكيماويات صناعات قطر.