سوق السعودية تصعد بدعم زيادة دخل الصادرات النفطية

أغلقت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج مرتفعة اليوم الأربعاء، وقاد مؤشر دبي المكاسب بفضل سهم بنك الإمارات دبي الوطني.

وصعد المؤشر السعودي الرئيسي 0.2% مدعوما بقفزة 5.5% لسهم د. سليمان الحبيب للخدمات الطبية.

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أظهرت بيانات رسمية اليوم، ارتفاع قيمة صادرات النفط السعودية في مارس آذار 75% على أساس سنوي إلى 52.3 مليار ريال (13.95 مليار دولار).

وقالت الهيئة العامة للإحصاء، إن الصادرات غير النفطية زادت 42.9% إلى 22.4 مليار ريال. وزاد المؤشر الرئيسي في دبي 1% مع صعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني 4.6%.

في الأسبوع الماضي، باع البنك سندات إضافية من المستوى الأول بقيمة 750 مليون دولار، وذلك بعدما تلقى طلبات اكتتاب بأكثر من 1.75 مليار دولار.

قالت شركة أمازون دوت كوم اليوم، إن وحدة الخدمات السحابية التابعة لها ستدشن ثلاثة مراكز للبيانات بالإمارات في النصف الأول من 2022، لتكون ثاني مناطقها للبنية التحتية في الشرق الأوسط.

وقال محمد إبراهيم المدير الإقليمي للشرق الأوسط في اكسنيس "يبدو أن الإمارات تتوسع في جهود استقبال الشركات العالمية كما قال وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري في مقابلة إن الإمارات تهدف لمضاعفة الاقتصاد إلى ثلاثة تريليونات درهم (816.82 مليار دولار) خلال العقد المقبل".

غير أن سهم بنك دبي الإسلامي تخلى عن مكاسبه المبكرة وأغلق مستقرا.

أصدر قاض في أبوظبي حكما لصالح بنك دبي الإسلامي وضد مديري إن.إم.سي، في قضية قد تعقد إعادة هيكلة ديون شركة الرعاية الصحية الخاصة التي تقدر بمليارات الدولارات.

وفي أبوظبي، هبط المؤشر 1%، بعد مكاسب على مدار ثلاث جلسات، متأثرا بانخفاض سهم أكبر مصارفها بنك أبوظبي الأول 2.6%.

باعت أبوظبي أمس سندات لأجل سبع سنوات بملياري دولار في أول إصدار لها في أسواق الدين العالمية هذا العام، جامعة سيولة نقدية لتمويل الخزانة العامة رغم انتعاش أسعار النفط في الآونة الأخيرة.

وارتفع المؤشر القطري الرئيسي 0.2% مدعوما بزيادة 2.6% لسهم شركة صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات. وخارج الخليج هبط مؤشر البورصة المصرية 1.5% متأثرا بانخفاض سهم البنك التجاري الدولي 4.2% وهبوط سهم فوري 2.7%.