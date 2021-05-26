وول ستريت ترتفع عند الفتح بفضل تهدئة الاحتياطي الاتحادي مخاوف التضخم

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع، اليوم الأربعاء، بعدما ساهمت تصريحات لمسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي في تهدئة المخاوف حيال التضخم المرتفع، في حين دعم تراجع عائدات السندات مؤخرا الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا للجلسة الثالثة على التوالي.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 23.9 نقطة بما يعادل 0.07% إلى 34336.34 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 3.5 نقطة أو 0.08% إلى 4191.59 نقطة، في حين تقدم المؤشر ناسداك المجمع 36.8 نقطة أو 0.27% إلى 13693.937 نقطة، نقلاً عن رويترز.

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ارتفعت الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق اليوم الأربعاء وسط تعهدات عدد من صانعي السياسات في بنوك مركزية بالإبقاء على سياسة نقدية ميسرة رغم مؤشرات في الآونة الأخيرة على ارتفاع التضخم.

ولقيت الأسهم العالمية دعما من تأكيد مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي على سياسة نقدية ميسرة، بينما قال فابيو بانيتا عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي أنه ينبغي على البنك خفض وتيرة شراء الأصول من الشهر المقبل.

واستقرت ثقة المستهلك الأميركي دون تغير يذكر في مايو في ظل انحسار تفاؤل المستهلكين إزاء الأوضاع في المدى القصير بفعل توقعات لتباطؤ النمو وتراجع سوق العمل في الأشهر المقبلة.

وقالت مؤسسة كونفرنس بورد، أمس الثلاثاء، إن مؤشرها لثقة المستهلكين تراجع قليلا إلى 117.2 هذا الشهر، من 117.5 في أبريل.