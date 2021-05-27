.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

إدراج أدوات دين حكومية سعودية بـ3.5 مليار ريال

مجموعة تداول السعودية مناسبة
شعار مجموعة تداول السعودية
سوق السعودية

إدراج أدوات دين حكومية سعودية بـ3.5 مليار ريال

تدرج الزيادة ابتداءً من يوم الأحد 30 مايو 2021

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت مجموعة تداول السعودية، الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن الحكومة السعودية من فئة سبق إدراجها وفقاً لقواعد الإدراج وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 3.53 مليار ريال.

وقالت "تداول السعودية"، في بيان لها اليوم الخميس، إن أدوات الدين تتمثل في زيادة بإصدار رقم 07-01-2021 (رمز تداول: 5306) بقيمة 3.305 مليار ريال، ليصل إلى 13.909 مليار ريال.

وكذلك زيادة في إصدار رقم 12-01-2021 (رمز تداول: 5308) بقيمة 225 مليون ريال، ليصل إلى 2.335 مليار ريال.

السعودية: عودة الفعاليات الترفيهية وفقا للبروتوكولات الاحترازية سياحة وسفر اقتصاد السعودية السعودية: عودة الفعاليات الترفيهية وفقا للبروتوكولات الاحترازية

وتدرج الزيادة ابتداءً من يوم الأحد 30 مايو 2021.

كانت "تداول السعودية"، قد أعلنت في 22 مارس الماضي، عن تغيرات في أدوات الدين، تضمنت إلغاء إدراج الإصدار رقم 5-1008 (رمز تداول: 5241) بقيمة إجمالية تبلغ 10 ملايين ريال لانتهاء أجله، وذلك بنهاية عمل يوم الاثنين الموافق 22 مارس 2021.

وقبل ذلك وافقت "تداول السعودية"، على إدراج أدوات دين صادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية بنحو 7.674 مليار ريال، تضمنت موافقتها على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن الحكومة السعودية وفقاً لقواعد الإدراج وذلك بقيمة إجمالية نحو 4.964 مليار ريال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تحول علمي لا يصدق.. تحول علمي لا يصدق.. "كان أعمى واستعاد بصره"!
كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم
الأكثر قراءة
بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية
ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر
ما هو ما هو "غوغل كاميرا" ولماذا يتهافت مستخدمو أندرويد على تحميله؟
قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة
زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه
بعد ضبط سائح برازيلي تحرش بمصرية.. تفاصيل جديدة يكشفها محاميها  بعد ضبط سائح برازيلي تحرش بمصرية.. تفاصيل جديدة يكشفها محاميها 
قبل أن تذهب
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
اكتشف المزيد