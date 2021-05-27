إدراج أدوات دين حكومية سعودية بـ3.5 مليار ريال

أعلنت مجموعة تداول السعودية، الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن الحكومة السعودية من فئة سبق إدراجها وفقاً لقواعد الإدراج وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 3.53 مليار ريال.

وقالت "تداول السعودية"، في بيان لها اليوم الخميس، إن أدوات الدين تتمثل في زيادة بإصدار رقم 07-01-2021 (رمز تداول: 5306) بقيمة 3.305 مليار ريال، ليصل إلى 13.909 مليار ريال.

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وكذلك زيادة في إصدار رقم 12-01-2021 (رمز تداول: 5308) بقيمة 225 مليون ريال، ليصل إلى 2.335 مليار ريال.

وتدرج الزيادة ابتداءً من يوم الأحد 30 مايو 2021.

كانت "تداول السعودية"، قد أعلنت في 22 مارس الماضي، عن تغيرات في أدوات الدين، تضمنت إلغاء إدراج الإصدار رقم 5-1008 (رمز تداول: 5241) بقيمة إجمالية تبلغ 10 ملايين ريال لانتهاء أجله، وذلك بنهاية عمل يوم الاثنين الموافق 22 مارس 2021.

وقبل ذلك وافقت "تداول السعودية"، على إدراج أدوات دين صادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية بنحو 7.674 مليار ريال، تضمنت موافقتها على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن الحكومة السعودية وفقاً لقواعد الإدراج وذلك بقيمة إجمالية نحو 4.964 مليار ريال.