الدولار يتلقى الدعم وسط ترقب مؤشرات من أميركا

تلقى الدولار دعما، اليوم الخميس، جراء اعتقاد بأن مجلس الفيدرالي الأميركي يتجه ببطء ولكن بإصرار نحو مناقشة حول تشديد السياسة النقدية، فيما سجل اليوان أعلى مستوى له في ثلاث سنوات.

ويقلص المستثمرون بشدة مشترياتهم من الدولار، في ظل توقعهم زيادة عجز ميزان المعاملات الجارية في الولايات المتحدة. لكن مجرد اقتراح الخفض التدريجي لوتيرة مشتريات البنك المركزي الأميركي من الأصول، كاف لوقف المزيد من عمليات البيع.

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وبعد قفزة مفاجئة في أسعار المستهلكين في أبريل نيسان، فإن الأسواق أيضا في حالة قلق شديد قبل بيانات الوظائف والناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، المقرر صدورها اليوم وبيانات التضخم غدا الجمعة.

كانت العملات الرئيسية مستقرة إلى حد كبير خلال جلسة التداول الآسيوية، إذ بلغ اليورو حوالي 1.2190 دولار، وتراجع الين الياباني والجنيه الإسترليني بشكل طفيف جدا ليبلغا أدنى مستوياتهما في أسبوع.

كما أوقفت قوة الدولار صعود الدولار النيوزيلاندي الذي سجل 0.7286 دولار أميركي، بعد تلميحات من بنك الاحتياطي النيوزيلاندي عن رفع سعر الفائدة في 2022، والتي دفعت العملة إلى 0.7316 دولار أمس الأربعاء. وانخفض الدولار الأسترالي إلى 0.7732 دولار أميركي.

وخالف اليوان الاتجاه، وزاد إلى 6.7399 للدولار في المعاملات الخارجية.

وتمسك مؤشر الدولار بمكاسب الأمس، واستقر عند 90.055.

من ناحية أخرى، تراجعت العملات المشفرة، لكنها لم تمحُ الكثير من المكاسب التي حققتها بعد موجة نزولها في الأسبوع الماضي.