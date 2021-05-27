"أدنوك" تجمع 1.6 مليار دولار من طرح أسهم وسندات ذراع التوزيع

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) إنها جمعت، أمس الأربعاء، 6 مليارات درهم أو ما يعادل 1.64 مليار دولار، بإصدار سندات قابلة للاستبدال وأسهم إضافية للمستثمرين في وحدتها أدنوك للتوزيع المدرجة في البورصة.

وأصدرت "أدنوك" سندات من الدرجة الأولى غير مضمونة تستحق في 2024، مع عائد سنوي 0.7%، قابلة للاستبدال بأسهم فعلية في "أدنوك للتوزيع".

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إلى جانب ذلك، طرحت أدنوك 375 مليون سهم في أدنوك للتوزيع لمؤسسات الاستثمار المؤهلة، من خلال سجل لأوامر الاكتتاب.

وقالت أدنوك في بيان إنه تم تحديد سعر البيع النهائي للطرح المجمع عند 4.82 درهم للسهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5.7% على متوسط سعر السهم للأشهر الثلاثة الماضية.

وأضافت أنه تمت تغطية الطرح المجمع في أقل من ساعة، وشهد طلبا قويا من قبل مستثمرين إقليميين وعالميين.

وقالت أيضاً إن الصفقة تتيح إمكانية زيادة التداول الحر لأسهم أدنوك للتوزيع بنسبة 30%، في حال استبدلت جميع السندات بأسهم فعلية.

وأكدت أنه تم تقييم إصدار السندات القابلة للاستبدال بأسهم فعلية في شركة أدنوك للتوزيع بسعر إصدار 100%، حيث تم تحديد سعر الاستبدال عند 5.01 درهماً وفق شروط محددة.

كانت الشركة قالت في بيان في وقت سابق، إن هذا سيمكنها من "تحرير وتسييل المزيد من القيمة الكبيرة من أصولها، بينما تزيد أيضا الطرح الحر لأدنوك للتوزيع وتعزز السيولة في أسهمها وتنوع قاعدة مساهميها".

أدرجت أدنوك 10% من أدنوك للتوزيع، أكبر مشغل لمحطات الوقود ومتاجر التجزئة في الإمارات، في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 2017.

وباعت 10% أخرى من أسهمها في أدنوك للتوزيع العام الماضي في طرح لمؤسسات الاستثمار.

وأطلقت أدنوك على مدار السنوات القليلة الماضية، سلسلة مبادرات لإقامة شراكات مع مستثمرين أجانب واستخلاص قيمة من أصولها، بينما يهيئ العملاق النفطي لأبوظبي نفسه لعهد جديد من أسعار النفط المنخفضة.