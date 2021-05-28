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أسهم أوروبا تصعد في اتجاه ذروة تاريخية جديدة

أسواق أوروبا بورصة فرانكفورت
بورصة فرانكفورت
الأسواق العالمية

أسهم أوروبا تصعد في اتجاه ذروة تاريخية جديدة

أسهم البنوك تقود المكاسب

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العربية.نت

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قفزت الأسهم الأوروبية في اتجاه أعلى مستوياتها على الإطلاق اليوم الجمعة، وسط تفاؤل المستثمرين بالمزيد من إجراءات التحفيز في الولايات المتحدة، لكن المخاوف من ارتفاع التضخم حدت من المكاسب قبيل صدور بيانات أميركية هامة.

صعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% إلى 447.69 نقطة في التعاملات المبكرة بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 447.86 نقطة في الجلسة السابقة، كما يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة.

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وقادت أسهم البنوك المكاسب المبكرة بارتفاعها 0.7%، في حين تقدمت أسهم الموارد الأساسية 0.4%، مستفيدة من ارتفاع أسعار المعادن الأساسية.

وارتفعت الأسهم العالمية على خلفية احتمال وجود المزيد من السيولة، بعد أن قال تقرير إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيسعى لجعل الإنفاق الاتحادي ستة تريليونات دولار في 2022.

ومن المتوقع أن يكشف بايدن النقاب عن أول ميزانية كاملة له في وقت لاحق من اليوم، بحسب "رويترز".

وكانت وسائل إعلام أميركية ذكرت بالاستناد إلى وثائق داخلية وأشخاص مطلعين، أن بايدن سيكشف اليوم الجمعة عن مشروع إنفاق بقيمة 6 تريليونات دولار، يشمل خططاً سبق أن أعلن عنها، بينها نحو تريليوني دولار مخصّصة لتحديث البنى التحتية، و1.6 تريليون دولار لتطوير التعليم والقوة العاملة.

ولم تقدم يلين خلال جلسة الاستماع أمام لجنة المخصصات بمجلس النواب، تفاصيل حول الميزانية، لكنّها أقرّت بأنّه بموجب المشروع المقترح فإن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الاجمالي "ستزيد قليلاً" عن نسبة الـ100,1% التي سجّلت عام 2020.

ورغم ذلك اعتبرت يلين أنّه مع انخفاض نسبة التضخّم وعائدات سندات الخزانة، يمكن للبلاد تحمّل هذا الدين.

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