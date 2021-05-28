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ماليزيا تبيع صكوكاً إسلامية بـ1.1 مليار دولار

كوالالمبور، ماليزيا
كوالالمبور، ماليزيا
الأسواق العالمية

ماليزيا تبيع صكوكاً إسلامية بـ1.1 مليار دولار

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العربية.نت

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قال البنك المركزي الماليزي اليوم الجمعة، إن ماليزيا باعت سندات حكومية إسلامية تستحق في 2026 بقيمة 4.5 مليار رنجيت (1.1 مليار دلار) بمتوسط عائد عند 2.728%.

وبلغت نسبة العروض إلى التغطية مرتين، وفقاً لـ"رويترز".

وفي مارس المنصرم، أعلن البنك المركزي الماليزي بيع سندات حكومية إسلامية بقيمة 4 مليارات رنجيت (مليار دولار)، تستحق في 2030 عند متوسط عائد 3.561%.

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وفي ديسمبر، باعت ماليزيا سندات حكومية إسلامية بـ4 مليارات رنجيت (مليار دولار)، تستحق في 2030 عند متوسط عائد 2.986%.

من ناحية أخرى، قال وزير مالية ماليزيا في يونيو الماضي، إن الحكومة الجديدة في البلاد ليست مستعدة لقبول تعويض من غولدمان ساكس كتسوية لفضيحة صندوق وان.إم.دي.بي، حتى إذا بلغ 3 مليارات دولارات، وهو رقم أعلى كثيرا مما عرضه البنك في العام الماضي.

واتهمت ماليزيا غولدمان ساكس و17 مديرا حاليا وسابقا بتضليل المستثمرين بشأن مبيعات سندات بقيمة 3.5 مليار دولار، ساعد البنك الأميركي صندوق الثروة السيادي الماليزي على تسويقها.

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