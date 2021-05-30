لومبارد أودير للعربية: رفع الفائدة الأميركية لن يكون قبل 2023

رجح المدير التنفيذي لبنك Lombard Odier الشرق الأوسط، رضوان المغراوي، في مقابلة مع "العربية" عدم رفع أسعار الفائدة على الدولار الأميركي قبل عام 2023.

وقال المغراوي في مقابلة مع "العربية" إن رفع الفائدة الأميركية سيقود تدفق الأموال من الأسواق الناشئة إلى الأسواق المتقدمة.

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ونصح المستثمرين في الأسهم، بالتركيز على الصين والأسواق التي لديها تبادل تجاري مع الصين، لكن في السندات فإنه نبه إلى ضرورة الحذر والأخذ بعين الاعتبار السندات المصدرة باليوان.

وأشار إلى تأخر تعافي الدول الناشئة من تداعيات أزمة كورونا مع بطء توزيع اللقاحات، معتبراً أن التدخل الحكومي على الرغم من ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتحسن التجارة الدولية، قد خففا من وطأة الصدمة على الأسواق الناشئة.

وقال إن حالات التعافي الاقتصادي تتطلب انتقائية من المستثمر لاستثماراته مؤكداً متانة السياسة النقدية للدول الناشئة لأن البنوك المركزية لا تزال تتمتع بمصداقية.

وأعرب عن التفاؤل بأسواق الدول التي أحسنت التعامل مع الجائحة، لكنه لم ينصح بسوق البرازيل التي لم تظهر تعاملا قويا مع الجائحة.