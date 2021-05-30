مؤسسات مالية عالمية تناقش أعمال شركات بورصة الكويت

تستضيف شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ما يزيد على 30 مؤسسة وشركة عالمية بهدف تسليط الضوء على مستجدات الشركات وأبرز إنجازاتها، إضافة إلى استعراض المعلومات المالية تطلعات قطاع الأعمال أمام جمهور من المستثمرين.

وأوضحت المصادر أن ما يزيد على 30 مؤسسة عالمية ستتواصل مع الشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية الأسبوع الجاري افتراضيا، بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا، مشيرة الى أن هذا اللقاء يهدف إلى زيادة التفاعل مع المستثمرين من أميركا وأوروبا، وفقا لصحيفة الجريدة.

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وأضافت أنه يصار الى تحديد الى كل شركة محلية مدرجة بين 4 أو 5 اجتماعات على الأقل من الساعة التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء، لاستعراض بياناتها المالية وآخر المستجدات في خطتها واستراتيجية عملها، مع الأخذ في الاعتبار عدم الإفصاح عن أية معلومات جوهرية، بل التطرق الى الاستفسار عن الأداء السابق والاستراتيجية العامة للشركة وأرقامها وبياناتها المالية على ضوء ما تحقق من أداء ونتائج، لزيادة معدلات الشفافية في السوق.

وذكرت أن الشركات المدرجة في السوق الأول تقوم بعمل مؤتمر دوري للمستثمرين بالتزامن مع البيانات المالية المرحلية، مستدركة أن "اليوم المؤسسي" الذي تعكف عليه شركة بورصة الكويت للأوراق المالية سيتيح المجال أمام العديد من الشركات للتحدث عن أعمالها أمام كبريات المؤسسات والشركات العالمية، علاوة على إعطاء فرصة للمستثمر الأجنبي للاطلاع على السوق المحلي بشكل أكبر من مؤتمر المحللين الماليين.

ولفتت الى أن حلقات الأيام المؤسسية لبورصة الكويت الى تسويق الشركات المدرجة في سوق المال الكويتي للمجتمع الاستثماري، وما يوفره من فرص استثمارية، وذلك من خلال التقاء الشركات الكويتية المدرجة مع كبريات شركات الاستثمار وإدارة الأصول المالية عالمية، مع تسليط الضوء على المتانة المالية واستراتيجية العمل لهذه الشركات لتقديم نظرة أشمل حول فوائد الاستثمار في سوق رأس المال الكويتي.

وأشارت المصادر الى أن شركة بورصة الكويت للأوراق المالية باتت على مرمى الصناديق والمؤسسات الأجنبية، بعد ترقيتها الى أكثر من سوق مالي عالمي ناشئ من قبل مؤسسة فوتسي راسل وستاند آند بورز ومورغان ستانلي، وباتت على خطوات واضحة للترقية الى الأسواق الناشئة المتقدمة، شرط الانتهاء من منظومة الطرف المقابل المركزي المعروف بـ "ccp".