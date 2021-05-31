أسهم الإمارات الأكثر ارتفاعا في مايو.. والسوق السعودية تصعد 1.3%

أغلقت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط متباينة اليوم الاثنين إذ سجلت المؤشرات في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية مكاسب على مدار الشهر وسط ارتفاع أسعار النفط وتحسن نشاط الأعمال في القطاعات غير النفطية.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بما يزيد على3% هذا الشهر وأكثر من ‭‭34‬‬% على أساس سنوي، وفقا لبيانات رفينيتيف ايكون.

مادة اعلانية

ونما القطاع غير النفطي بالإمارات في أبريل نيسان، إذ زاد مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات إلى 52.7، مسجلا أعلى مستوياته منذ يوليو تموز 2019 ومواصلا الصعود للشهر الخامس على التوالي فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات السعودي إلى 55.2 في أبريل/ نيسان، ليظل فوق مستوى الخمسين للشهر الثامن على التوالي.

وأغلق مؤشر أبوظبي مرتفعا ‭‭0.7‬‬%، منهيا الشهر على مكاسب قدرها ‭‭8.5‬‬%، هي ثامن مكاسب شهرية على التوالي. وارتفع سهم بنك أبوظبي الأول ‭‭3.2‬‬%، بينما انخفض سهم مجموعة الإمارات للاتصالات ‭‭0.6‬‬%.

وتراجع مؤشر دبي ‭‭0.4‬‬% اليوم الإثنين متأثرا بالأسهم العقارية إذ انخفض سهم إعمار العقارية 1.7% وسهم داماك العقارية 3.6%. وتم تعويض الخسائر جزئيا من قبل بنك الإمارات دبي الوطني الذي ارتفع سهمه 1.9%.

وسجل مؤشر دبي مكاسبه لثالث شهر هذا العام، مرتفعا ‭‭7.4‬‬% على مدار الشهر.

وأغلق المؤشر السعودي مستقرا، مسجلا مكاسب للشهر الخامس على التوالي. وزاد هذا الشهر ‭‭1.3‬‬%. وانخفض سهما مصرف الراجحي ومجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية ‭‭0.4‬‬% و‭‭0.1‬‬% على الترتيب، في حين ارتفع سهما بنك الرياض والسعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.2% و0.5% على الترتيب.

وأغلق المؤشر القطري مرتفعا 0.2% مع تجاوز الأسهم المالية خسائر قطاع الطاقة. وارتفع سهما البنك التجاري القطري ومصرف قطر الدولي الإسلامي1.9% و1.8% على الترتيب، في حين انخفض سهم شركة الكهرباء والماء القطرية 3.5%. وخسر المؤشر القطري 1.5% في مايو أيار، مسجلا انخفاضا لثاني شهر هذا العام.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصرية 0.1%، لكنه تراجع للشهر الرابع على التوالي هذا العام.

وتراجع سهم البنك التجاري الدولي 1.3%، في حين قفز سهم سي.آي كابيتال 6.9%.