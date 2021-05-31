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إدراج سندات "موانئ أبوظبي" بمليار دولار بدءاً من الخميس

سوق أبوظبي للأوراق المالية
سوق أبوظبي للأوراق المالية
سوق أبوظبي

إدراج سندات "موانئ أبوظبي" بمليار دولار بدءاً من الخميس

أصدرت "موانئ أبوظبي" سندات قيمتها مليار دولار لأجل 10 أعوام في إبريل الماضي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت "سوق أبوظبي للأوراق المالية " إدراج السندات متوسطة الأجل الصادرة عن شركة "موانئ أبوظبي" البالغ قيمتها مليار دولار في السوق، اعتبارا من يوم الخميس .

وتضمن الإعلان أحكام التسعير الخاصة بالسندات، وذلك استنادا إلى قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن نظام السندات وتعليمات إدراج الأوراق المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وأصدرت "موانئ أبوظبي" سندات قيمتها مليار دولار لأجل 10 أعوام في إبريل الماضي، بموجب برنامج السندات متوسطة الأجل باليورو.

"موانئ أبوظبي" تتلقى طلبات بأكثر من 3 مليارات دولار على سنداتها شركات اقتصاد الإمارات "موانئ أبوظبي" تتلقى طلبات بأكثر من 3 مليارات دولار على سنداتها

وقالت الشركة إن السندات سيتم إدراجها في سوقي لندن وأبوظبي للأوراق المالية، في خطوة تهدف إلى توظيف إيرادات السندات في أغراض مؤسسية عامة وإعادة تمويل ديون.

وتملك موانئ أبوظبي، المملوكة للشركة القابضة التابعة لحكومة الإمارة، 11 ميناء في الإمارات وغينيا وتديرها.

ومنحتها وكالتا فيتش وستاندرد أند بورز تصنيف ‭A+‬ الأسبوع الماضي.

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