الدولار يتجه لخسائر للشهر الثاني مقابل اليورو والإسترليني

تعرض الدولار الأميركي لضغوط اليوم الاثنين، متجها لتسجيل خسائر أمام اليورو والجنيه الإسترليني للشهر الثاني على التوالي، بينما يُقيّم المتعاملون تبعات ارتفاع معدل التضخم قبل بيانات الوظائف الشهرية في وقت لاحق من الأسبوع.

ونزل مؤشر الدولار 0.03% إلى 90.058، وكانت البيانات أظهرت يوم الجمعة أن مقياسا رئيسيا للتضخم صعد لأعلى مستوى في 29 عاما ليرتفع الدولار لفترة وجيزة لأعلى مستوى في أسبوعين.

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واستقر اليورو عند 1.2189 دولار بعد أن تراجع يوم الجمعة إلى 1.2133 دولار. ونزل الإسترليني 0.1% إلى 1.4178 دولار.

وفي ظل تعاملات ضعيفة بسبب العطلات، يزن المستثمرون تأثير زيادة الضغوط السعرية وسياسات التيسير لمجلس الاحتياطي الاتحادي على الأصول الأميركية.

ورغم صعود التضخم، لا تتوقع الأسواق ارتفاع أسعار الفائدة حتى نهاية العام المقبل.

وسجل اليوان الصيني أعلى مستوى في ثلاثة أعوام مقابل الدولار لكنه عاود الهبوط لاحقا في أعقاب سلسلة تحذيرات من مسؤولين صينيين من المضاربة على العملة.

وجرى تداول العملة الصينية في الخارج عند 6.3741 مقابل الدولار بعد أن لامست الليلة الماضية أعلى مستوى منذ مايو/أيار 2018 عند 6.3553 يوان.