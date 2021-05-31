الذهب يتجه لتحقيق أكبر صعود في 10 أشهر

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين متجهة صوب أكبر قفزة شهرية لها منذ يوليو/ تموز 2020، بفضل تراجع الدولار وعوائد السندات، فضلا عن تنامي الضغوط التضخمية التي تعزز الطلب على المعدن هي الأخرى.



وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1% إلى 1905.14 دولار للأوقية (الأونصة)، في التعاملات الصباحية بينما زادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2% لتسجل 1908.80 دولار. وصعدت الأسعار الفورية حوالي 7.7% هذا الشهر.

معظم الأسواق مغلقة في عطلات عامة بالولايات المتحدة وبريطانيا اليوم.

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وقال ستيفن إينس، العضو المنتدى لدى إس.بي.آي لإدارة الأصول: "الذهب يستمد القوة من مخاوف التضخم وبعض الميل في العوائد".

وتراجع مؤشر الدولار 0.1% مقابل العملات المنافسة، في حين نزل عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى 1.593% يوم الجمعة، مقلصا تكلفة حيازة الذهب غير المدر للفائدة.

وصعد البلاديوم 0.4% إلى 2837.38 دولار للأوقية، لكنه بصدد أول انخفاض شهري له في أربعة أشهر. وتقدم البلاتين 0.4%مسجلا 1181.76 دولار.

وارتفعت الفضة 0.1% إلى 27.91 دولار، وهي تتجه لتحقيق أكبر مكاسبها الشهرية منذ ديسمبر/ كانون الأول.