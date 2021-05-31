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إيثريوم تصعد 5%.. وبيتكوين دون 37 ألف دولار

عملة إيثريوم
عملة إيثريوم
عملات مشفرة

إيثريوم تصعد 5%.. وبيتكوين دون 37 ألف دولار

بيتكوين باتت أقل تقلبا.. انخفضت أكثر من ‭‭35‬‬% هذا الشهر

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لندن - رويترز

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صعدت عملة إيثريوم المشفرة أكثر من 5% الاثنين إلى 2523 دولارا لكنها ظلت أقل بما يزيد على 40% عن ذروتها القياسية فوق 4300 دولار المسجلة هذا الشهر.

وارتفعت العملة ‭‭4.1‬‬% إلى ‭‭2495.69‬‬ دولار في الساعة ‭‭0950‬‬ بتوقيت غرينتش.

أما منافستها بيتكوين، العملة المشفرة الأكبر والأشهر في العالم، فارتفعت ‭‭0.8‬‬% إلى 36.9 ألف دولار في تعاملات هادئة مع إغلاق أسواق لندن والولايات المتحدة في عطلات عامة.

كانت بيتكوين أقل تقلبا في الأيام الأخيرة لكنها انخفضت أكثر من ‭‭35‬‬% هذا الشهر، متأثرة بضغوط تنظيمية متزايدة على القطاع.

المستويات الحالية للعملة لم تشهدها منذ فبراير وهي قُرب نصف ذروتها البالغة 65 ألف دولار المسجلة في أبريل.

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