ارتفاع أسعار النفط يدعم أسهم الخليج ودبي في الصدارة

أغلقت معظم الأسواق الخليجية مرتفعة اليوم الثلاثاء، مدعومة بصعود أسعار النفط، في مكاسب قادتها دبي بفضل برنامجها القوي لتوزيع لقاحات كوفيد-19.

بلغ برنت 71 دولارا للبرميل، مسجلا أعلى مستوياته منذ مارس/آذار، بفضل التوقعات لتنامي الطلب على الوقود في موسم الرحلات الصيفية بالولايات المتحدة.

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وصعد مؤشر الأسهم في دبي 1.4% بعد تراجعات على مدار ثلاثة أيام، مدعوما بالشركات العقارية والمالية، نقلاً عن رويترز.

وارتفع سهم إعمار العقارية القيادي 2.5% وسهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.5%.

بدأت دبي إتاحة لقاح فايزر-بيونتك لمن هم في سنة الثانية عشرة إلى الخامسة عشرة.

وارتفع المؤشر السعودي القياسي 0.4% مواصلا المكاسب للجلسة السادسة على التوالي، مع صعود أسهم الاتصالات والشركات المالية أكثر من غيرها.

وزاد سهم الاتصالات السعودية 3.4% وسهم مصرف الراجحي 0.8% وبنك الرياض 1.1%.

وأغلق مؤشر أبوظبي مرتفعا 0.8% حيث قفز سهم أدنوك للتوزيع 10%، منهيا سلسلة خسائر دامت لخمس جلسات.

وفي الأسبوع الماضي، جمعت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" 1.64 مليار دولار من إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم وأسهم إضافية للمستثمرين في وحدة التجزئة، أدنوك للتوزيع.

وارتفع المؤشر القطري 0.3% إذ تقدم سهم صناعات قطر 0.7% وسهم شركة الكهرباء والماء القطرية 2.2%.

وخارج الخليج، تراجع المؤشر المصري القيادي 0.7%، في ظل انخفاض معظم أسهمه عند الإغلاق.

وفقد سهم أكبر بنك مدرج، البنك التجاري الدولي، 1.1%، وهوى سهم ابن سينا فارما 6.6% بعد أن أعلنت أمس الاثنين عن زيادة طفيفة في صافي ربح الربع الأول من السنة.

وجاء أداء الأسواق كالتالي:

السعودية.. ارتفع المؤشر 0.4% إلى 10597 نقطة

أبوظبي.. ارتفع المؤشر 0.8% إلى 6613 نقطة

دبي.. ارتفع المؤشر 1.4% إلى 2837 نقطة

قطر.. ارتفع المؤشر 0.3% إلى 10778 نقطة

مصر.. تراجع المؤشر 0.7% إلى 10240 نقطة

البحرين.. تراجع المؤشر 0.6 % إلى 1519 نقطة

سلطنة عمان.. ارتفع المؤشر 1.1% إلى 3894 نقطة

الكويت.. ارتفع المؤشر 0.1% إلى 6748 نقطة