ارتفاع التضخم في منطقة اليورو مدفوعاً بتكاليف الطاقة

ارتفع التضخم في منطقة اليورو متجاوزا هدف البنك المركزي الأوروبي في مايو، مما يسلط الضوء على تحد يواجهه صناع السياسات الذين قد يتقبلون ارتفاع الأسعار في الوقت الحالي لكن ربما يواجهون رد فعل سلبيا من المستهلكين الغاضبين.

تسارع التضخم في الدول التسع عشرة التي تتعامل باليورو إلى 2% في مايو من ‭‭1.6‬‬% في أبريل، مدفوعا بارتفاع تكاليف الطاقة صوب أسرع معدل له منذ أواخر ‭‭2018‬‬ وفوق هدف البنك المركزي الأوروبي لتضخم "أقل قليلا فحسب من 2%".

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لكن من غير المرجح أن تكون هذه هي ذروة التضخم، إذ يمكن أن يقترب من ‭‭2.5‬‬% في أواخر العام لأن التعافي من الركود المزدوج الناجم عن الجائحة والزيادات الأخيرة في أسعار السلع الأساسية يزيدان من ضغوط الأسعار.

وارتفع التضخم الأساسي، الذي لا يشمل تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى ‭‭0.9‬‬% من ‭‭0.8‬‬%. وارتفع مقياس أضيق، يستثني أسعار الخمور والتبغ، إلى ‭‭0.9‬‬% من ‭‭0.7‬‬%.