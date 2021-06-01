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474 مليون دولار صافي شراء الأجانب بالأسهم السعودية في مايو

مجموعة تداول السعودية مناسبة
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سوق السعودية

474 مليون دولار صافي شراء الأجانب بالأسهم السعودية في مايو

نسبة قيمة ملكية "المستثمر الأجنبي" شكّلت 2.73%

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دبي - العربية.نت

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أظهرت بيانات مجموعة تداول السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية صافي مشتريات نحو 1.78 مليار ريال (473.7 مليون دولار)، خلال شهر مايو 2021.

وبحسب بيانات "تداول السعودية"، فإن إجمالي مشتريات الأجانب بلغ نحو 15.32 مليار ريال (4.09 مليار دولار) تمثل ما نسبته 9.65% من إجمالي عمليات الشراء، في شهر مايو الماضي، مقابل إجمالي مبيعات نحو 13.5 مليار ريال (3.61 مليار دولار)، تمثل ما نسبته 8.54% من إجمالي عمليات البيع.

أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر الأجنبي" فقد شكّلت ما نسبته 2.73% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 31 مايو 2021، بارتفاع نسبته 0.02% مقارنة بالشهر الماضي.

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وبلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر السعودي" خلال مايو 142.22 مليار ريال تمثل ما نسبته 89.60% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 142.62 مليار ريال تمثل ما نسبته 89.86 % من إجمالي عمليات البيع.

أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر السعودي" فقد شكّلت ما نسبته 96.74% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 31 مايو 2021، بانخفاض نسبته 0.02% مقارنة بالشهر الماضي.

وبلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر الخليجي" خلال مايو الماضي 1.18 مليار ريال تمثل ما نسبته 0.74 % من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 2.55 مليار ريال تمثل ما نسبته 1.61% من إجمالي عمليات البيع.

أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر الخليجي" فقد شكّلت ما نسبته 0.53% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 31 مايو 2021، بانخفاض نسبته 0.004% مقارنة بالشهر الماضي.

وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بسوق الأسهم الرئيسي لشهر مايو 2021 نحو 158.72 مليار ريال، بانخفاض نسبته 15.83% مقارنة بالشهر الماضي، فيما بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة نحو 9.65 تريليون ريال، بنهاية هذه الفترة، بانخفاض نسبته 0.00002 % مقارنة بالشهر الماضي.

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