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الأسهم الأوروبية تصعد بفضل أسعار السلع الأولية

بورصة لندن
أحد المارة أمام بورصة لندن
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية تصعد بفضل أسعار السلع الأولية

يتطلع المستثمرون لأحدث مجموعة من بيانات نشاط المصانع والتضخم

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، إذ قادت الأسهم المرتبطة بالسلع الأولية المكاسب بدعم زيادة أسعار المعادن والنفط، فيما يتطلع المستثمرون لأحدث مجموعة من بيانات نشاط المصانع والتضخم.

وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.5% في أول جلسات التداول في يونيو/حزيران ليحوم أعلى مستوياته على الإطلاق الذي بلغه الأسبوع الماضي.

وارتفع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.4% بعد عطلة أمس، نقلاً عن رويترز.

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وزادت أسهم شركات التعدين ومن بينها أنجلو أميركان وبي.إتش.بي غروب وجلينكور بأكثر من 2%، وكانت الداعم الرئيسي للمؤشر ستوكس 600 مع ارتفاع أسعار النحاس والمعادن الأخرى.

وارتفعت أسهم شركات التعدين الكبرى بي.بي ورويال داتش شل وتوتال بعدما تجاوزت العقود الآجلة لخام برنت 70 دولارا، ليجري تداولها عند أعلى مستوى منذ مارس/آذار بفضل التفاؤل حيال مستقبل الطلب على الوقود.

أظهرت مسوح في وقت سابق أن نشاط المصانع في آسيا نما في مايو/أيار بفضل التعافي الحالي للطلب العالمي.

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