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الدولار يهبط واليوان يستقر بعد تدخل "المركزي الصيني" لكبح المكاسب

اليوان
المركزي الصيني يكبح زيادة اليوان
الدولار

الدولار يهبط واليوان يستقر بعد تدخل "المركزي الصيني" لكبح المكاسب

السلطات الصينية أصدرت تعليمات للبنوك بزيادة حيازات النقد الأجنبي

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لندن - رويترز

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حوم الدولار قرب أقل مستوياته في خمسة أشهر اليوم الثلاثاء، فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم في منطقة اليورو ومسح قطاع الصناعات التحويلية الأميركي، في حين استقر اليوان بعدما تبنى البنك المركزي الصيني خطوات لكبح صعوده.

وعاود مؤشر الدولار الهبوط عن مستوى 90 في التعاملات الأوروبية بعدما سجل 90.447 يوم الجمعة حين سجل مقياس للتضخم يراقبه مجلس الاحتياطي الاتحادي عن كثب أكبر زيادة سنوية منذ 1992.

وكان المؤشر قد نزل 0.3% أمس وسط تعاملات ضعيفة بسبب عطلة في الولايات المتحدة وبريطانيا.

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وقال مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي، وفي مقدمتهم رئيسه جيروم باول، مرارا إنهم يتوقعون أن تكون الضغوط السعرية مؤقتة، وأن يستمر التحفيز النقدي لبعض الوقت، لكن المستثمرين يخشون أن يضطرهم التعافي القوي من الجائحة لغير ذلك.

وارتفع الدولار الأسترالي نحو 0.5% مقابل الدولار عند 0.77625. وزاد الدولار النيوزيلندي 0.1% إلى 0.72845.

واستقر اليوان بعدما أصدرت السلطات تعليمات للبنوك بزيادة حيازات النقد الأجنبي، في خطوة يعتقد أنها محاولة لكبح الصعود السريع لليوان.

وكذلك استقر اليوان في المعاملات الخارجية عند 6.3726 خلال اليوم بعدما تخطي مستوى مهما من الناحية النفسية عند 6.40 الأسبوع الماضي ولامس ذروة جديدة لثلاث سنوات عند 6.3524 يوم الاثنين.

وبلغ الاسترليني أعلى مستوى في ثلاثة أعوام عند 1.425 دولار خلال التعاملات الآسيوية، وكان قد سجل مكاسب على مدى أربعة أشهر على التوالي مع تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المحلي، وارتفع 0.1% إلى 1.42315 دولار.

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