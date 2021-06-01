ثقة وعوائد مغرية بسوق السعودية.. المؤشر يقترب من اختراق 10600 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 0.44% ليكسب 46.19 نقطة، ويقفل عند مستوى 10597.42 نقطة، وبتداولات زادت قيمتها على 15 مليار ريال.

وقال رئيس المشورة في GIB Capital، عبدالله الحامد، في مقابلة مع "العربية" إن سوق السعودية تستفيد من تطور التشريعات التنظيمية، خاصة تطبيق العقوبات على المخالفين، بما يقلل المخاطر على الأفراد، ويرفع درجة الثقة في السوق وفي الاكتتابات.

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وأشار إلى قرار الأمس بإلزام كبار التنفيذيين السابقين في مجموعة محمد المعجل، بتعويض المستثمرين بقيمة 40 مليون ريال، عن مخالفات جرت في اكتتاب الشركة قد سبق تطبيق معايير جديدة، ستضمن تغطية الاكتتابات بصورة تحمي المكتتبين.

وبشأن مبررات ارتفاع مؤشر السوق، قال الحامد إن انخفاض أسعار الفائدة، جعل عائد الاستثمار في الأسهم مهما جداً لخطط المحافظ، وبالتالي يظهر تحدي ارتفاع التضخم، ليعزز من قدرات سوق الأسهم على جذب الأموال، بجانب عوامل محفزة مثل ارتفاع أسعار المواد الأولية، بجانب دفع توزيعات نقدية بنسبة 4% شبه مضمونة من بعض الشركات.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 495 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 550 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 73 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 115 شركة على تراجع.

كانت أسهم شركات الغاز، والأبحاث والإعلام، وسابتكو، وسدكو كابيتال ريت، والعقارية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات جاكو، ونماء للكيماويات، وأميانتيت، وصدق، وجازادكو فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و3.91%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، ومدينة المعرفة، ومتطورة، وإعمار، وتبوك الزراعية هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات متطورة، وتبوك الزراعية، ومدينة المعرفة، والراجحي، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 405.23 نقاط ليقفل عند مستوى 23925.19 نقطة، وبتداولات بلغت 66 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 640 ألف سهم تقاسمتها 1812 صفقة.