موجة صفقات.. سوق أبوظبي تسجل أطول سلسلة مكاسب شهرية على الإطلاق

أنهت الأسهم في أبوظبي أمس الاثنين، تداولاتها على مكاسب للشهر الثامن على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب في سوق أبوظبي للأوراق المالية على الإطلاق.

وفي حين أن معدلات التطعيم المرتفعة في الإمارات قد ساعدت في دعم معنويات المستثمرين، فإن موجة الاندماجات التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد كانت أساسية، وفقًا لما ذكره جويس ماثيو من United Securities في مسقط، لوكالة "بلومبرغ".

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وقال إن تخفيف قيود الملكية الأجنبية والنتائج الإيجابية للأرباح، أبقت المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية في ارتفاع.

وكانت المؤشرات سجلت في الإمارات والسعودية، مكاسب على مدار الشهر، وسط ارتفاع أسعار النفط وتحسن نشاط الأعمال في القطاعات غير النفطية.

وأغلق مؤشر أبوظبي مرتفعا ‭‭0.7‬‬%، منهيا الشهر على مكاسب قدرها ‭‭8.5‬‬%، وهي ثامن مكاسب شهرية على التوالي. وارتفع سهم بنك أبوظبي الأول ‭‭3.2‬‬%، بينما انخفض سهم مجموعة الإمارات للاتصالات ‭‭0.6‬‬%.

ونما القطاع غير النفطي بالإمارات في أبريل، إذ زاد مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات إلى 52.7، مسجلا أعلى مستوياته منذ يوليو تموز 2019 ومواصلا الصعود للشهر الخامس على التوالي فوق مستوى 50 نقطة، الذي يفصل بين النمو والانكماش.