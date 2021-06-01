.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

نيكاي ينخفض 0.16% قبل بيانات أميركية مهمة

بورصة طوكيو
بورصة طوكيو
أسهم اليابان

نيكاي ينخفض 0.16% قبل بيانات أميركية مهمة

بينما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.17%

متابع الغاء المتابعة

طوكيو - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أغلق المؤشر الرئيسي للأسهم اليابانية على هبوط طفيف اليوم الثلاثاء، فيما ينتظر المستثمرون تقريرين اقتصاديين أميركيين مهمين، لكن الخسائر حدت منها آمال في عودة الاقتصاد المحلي لنشاطه الطبيعي في ظل تزايد نشاط التطعيم باللقاحات رغم التأخير.

وانخفض المؤشر نيكاي 0.16% ليغلق على 28814.34 نقطة، بينما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.17% إلى 1926.18 نقطة.

وقال كبير محللي الأسواق في سوميتومو ميتسوي دي.أس أست منجمنت، ماساهيرو أشيكاوا: "يريد المستثمرون التأكد من قوة التعافي الأميركي من خلال بيانات المصانع والوظائف التي تعلن في وقت لاحق".

البنك الدولي محذراً: لبنان يغرق ويتجه لأسوأ 3 أزمات اقتصادية عالمية اقتصاد لبنان البنك الدولي محذراً: لبنان يغرق ويتجه لأسوأ 3 أزمات اقتصادية عالمية

وتصدر بيانات النشاط الصناعي في الولايات المتحدة اليوم في حين ستكون بيانات الأجور، التي تصدر يوم الجمعة، الحدث الرئيسي هذا الأسبوع.

ويبلغ متوسط التوقعات للوظائف 650 ألفا لكن النتيجة غير مؤكدة بعد الزيادة الضعيفة على غير المتوقع في أبريل/نيسان عند 266 ألفا.

وقادت أسهم شركات الصلب والأدوية خسائر المؤشر نيكاي وفقد سهم جيه.اف.إي 4.32% وتراجع شهم نيبون ستيل 3.36%.

وفقد سهم دايتشي سانكيو 2.57% وتشوجاي للأدوية 1.95%.

وكان أكبر رابح بين الأسماء الثلاثين الرئيسية على توبكس سهم تويوتا موتور وصعد 3.38%، يليه سهم موراتا مانفكتشرينج الذي زاد 2.05%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الجنرال تيفوس.. مرض قتل الملايين بروسيا ودول شرق أوروبا الجنرال تيفوس.. مرض قتل الملايين بروسيا ودول شرق أوروبا
عرض جثث ومنع التلفاز والهواتف.. طالبان لم تغير عرض جثث ومنع التلفاز والهواتف.. طالبان لم تغير "جلدها"
الأكثر قراءة
بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية
ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر
ما هو ما هو "غوغل كاميرا" ولماذا يتهافت مستخدمو أندرويد على تحميله؟
قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة
زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه
تحتاج إلى الأكسجين بجرعات كبيرة.. تفاصيل حالة دلال عبد العزيز تحتاج إلى الأكسجين بجرعات كبيرة.. تفاصيل حالة دلال عبد العزيز
قبل أن تذهب
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
اكتشف المزيد