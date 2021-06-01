نيكاي ينخفض 0.16% قبل بيانات أميركية مهمة

أغلق المؤشر الرئيسي للأسهم اليابانية على هبوط طفيف اليوم الثلاثاء، فيما ينتظر المستثمرون تقريرين اقتصاديين أميركيين مهمين، لكن الخسائر حدت منها آمال في عودة الاقتصاد المحلي لنشاطه الطبيعي في ظل تزايد نشاط التطعيم باللقاحات رغم التأخير.

وانخفض المؤشر نيكاي 0.16% ليغلق على 28814.34 نقطة، بينما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.17% إلى 1926.18 نقطة.

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وقال كبير محللي الأسواق في سوميتومو ميتسوي دي.أس أست منجمنت، ماساهيرو أشيكاوا: "يريد المستثمرون التأكد من قوة التعافي الأميركي من خلال بيانات المصانع والوظائف التي تعلن في وقت لاحق".

وتصدر بيانات النشاط الصناعي في الولايات المتحدة اليوم في حين ستكون بيانات الأجور، التي تصدر يوم الجمعة، الحدث الرئيسي هذا الأسبوع.

ويبلغ متوسط التوقعات للوظائف 650 ألفا لكن النتيجة غير مؤكدة بعد الزيادة الضعيفة على غير المتوقع في أبريل/نيسان عند 266 ألفا.

وقادت أسهم شركات الصلب والأدوية خسائر المؤشر نيكاي وفقد سهم جيه.اف.إي 4.32% وتراجع شهم نيبون ستيل 3.36%.

وفقد سهم دايتشي سانكيو 2.57% وتشوجاي للأدوية 1.95%.

وكان أكبر رابح بين الأسماء الثلاثين الرئيسية على توبكس سهم تويوتا موتور وصعد 3.38%، يليه سهم موراتا مانفكتشرينج الذي زاد 2.05%.